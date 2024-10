Park Tennis Club Genova: gli Uomini sempre più primi, le Donne fermano le campionesse d'Italia

Terza vittoria consecutiva in campo maschile e nuovo prestigioso pari interno per la formazione femminile. Altra domenica di grande valore per il Park Tennis Club Genova, impegnato nei campionati di A1. La squadra di capitan Gianluca Naso espugna anche il campo di Vigevano e infligge un pesantissimo 6-0 al quotato Selva Alta. E' una seria ipoteca sul girone, dato che i gialloblù salgono a 9 punti, staccando i lombardi di 5 lunghezze mentre Eur (2 punti) e Bassano (un punto) pareggiano 3-3. Le ragazze di capitan Giorgia Buchanan, dopo aver fermato il CT Palermo, impongono il 2-2 anche alla Canottieri Casale, campione d'Italia in carica.



Giornata da incorniciare per il Park maschile. In 50 minuti, Matteo Viola sbriga la pratica Davide Dadda con il punteggio di 6/2 6/0. Luigi Sorrentino dimostra di non esser da meno rispetto al compagno nel confronto vinto per 6/3 6/4 con Lorenzo Conti. Il terzo punto arriva grazie a Gianluca Mager dopo il combattutissimo match vinto contro Antoine Hoang per 6/4 7/6. Il punto del 4-0 arriva grazie a Filip Horansky: 6/1 6/1 a Lorenzo Comino. Horansky e Alessandro Ceppellini piegano Conti e Dadda 6/4 6/4, Mager e Sorrentino hanno ragione in 3 set di Baldi e Hoang (6/7 6/3 10/8).



"Prestazione ancora una volta ottima da parte di tutti i nostri ragazzi - afferma Naso - Oggi tutti si sono comportati in maniera esemplare, sono davvero felice per questo gruppo che dimostra grande coesione. Siamo primi, con un vantaggio rassicurante su chi ci insegue ma chiaramente non abbassiamo la guardia. Ora l'obiettivo è vincere in casa del Bassano, vogliamo ulteriormente consolidare questo primo posto".



Cristiana Ferrando, in rimonta, porta avanti il Park femminile con il periodico 6/4 rifilato a Enola Chiesa. Bellissima chiusura del primo set con un pregevole rovescio lungolinea. Darja Semenistaja inizia bene (6/3) ma poi subisce il ritorno di Alexia Todoni, brava a imporsi poi 6/2 6/1. Avvio difficile per Anita Bertoloni: perso il primo set (2/6), sale in cattedra e concede ben più poche occasioni all'avversaria Greta Rizzetto (6/1 6/1). Mendez-Rizzetto fissano il risultato della partita sul 2-2 dopo il doppio grazie al 6/3 6/4 a Ferrando-Bertoloni.



"Buon pareggio contro le campionesse d'Italia, risultato molto soddisfacente - afferma Buchanan - La tensione sembrava poter giocare un brutto scherzo a Cristiana ma è stata brava a rimanere in partita, a prendere fiducia a sconfiggere una avversaria quotata. Anche Anita ha superato difficoltà importanti e Darja, complice un problema alla spalla, non si è espressa al meglio pur giocando con grande generosità. Anita e Cristiana, in doppio, abbiamo sciupato diverse occasioni. Il tennis è così, rimane un po' di amaro in bocca perché siamo consapevoli del nostro valore ma la vittoria ancora non è arrivata. Lottare ad armi pari con Palermo e Casale è un segnale di grande maturità".