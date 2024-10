Calcio, Carcarese. Gol e assist per Brovida contro il San Cipriano: "Restiamo in vetta il più possibile, sappiamo che contro il Pontelungo sarà dura" (VIDEO)

“Sono contento di averla sbloccata, aver segnato il mio primo gol in campionato e poi aver servito a Kosiqi l’assist del 2-0, mettendo già in mezza cassaforte la partita nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo subito un leggero calo, loro sono venuti fuori, ma ci può stare in quanto sono una squadra impegnativa da affrontare. Sono contento che abbiamo retto e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Speriamo di rimanere in vetta il più possibile, dovremo continuare ad allenarci bene e sperare che la domenica arrivino sempre i tre punti . Con il Pontelungo sarà un’altra lotta, li conosciamo da tanti anni e sappiamo che sarà dura, ma sono convinto che ci faremo trovare pronti”

Le parole di Gabriele Brovida dopo San Cipriano-Carcarese a canali ufficiali biancorossi