Calcio., Pontelungo. Zanardini avverte i granata: "Giocando così finiamo con le ossa rotte..."

Vittoria sì, ma non è arrivata una buona prestazione per il Pontelungo. La squadra granata conquista tre punti trovando due reti contro l’Argentina Arma, ma il risultato non soddisfa comunque mister Fabio Zanardini che è duro al termine dell’incontro:

“Abbiamo approcciato nel modo sbagliato la gara, rischiando troppo e senza chiuderla quando si poteva farlo. Se te la vai a cercare prima o poi gli avversari ti puniscono, con questo atteggiamento ne usciamo con le ossa rotto quando affrontiamo squadre più attrezzate. Prendiamo di buono i tre punti che fanno bene alla classifica, in settimana ci sarà da lavorare molto, possiamo e dobbiamo fare di più, sia come gioco ma soprattutto a livello mentale”.