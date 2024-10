Calcio, Imperia. Buttu non ci sta: "Una marea di critiche per mezza partita sbagliata, anche col Vado la prestazione non è mancata" (VIDEO)

E' stata un'Imperia da 7 in pagella fino a pochi secondi dopo la rete (la prima in campionato) realizzata da Totaro. Poi due black out difensivi hanno spianato la strada al Vado, apparso fino a quel momento in netta difficoltà.

L'orgoglio per la prestazione supera il dispiacere per non avere raccolto punti nelle parole di mister Pietro Buttu, con il tecnico pronto a chiamare il sostegno dell'intero ambiente nerazzurro, dopo le numerose critiche emerse a seguito della sconfitta interna contro il Derthona.