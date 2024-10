Calcio. Serie D, il Vado cerca continuità con l'Imperia: la webcronaca in diretta dal "Chittolina" (VIDEO)

VADO - IMPERIA 2-1 (54' Vita, 56' Alfiero rig. - 49' Totaro)

86' si è fatto male Abonckelet, che lascerà il campo dopo il suo ingresso a metà ripresa. Fuori anche Monteverde

85' Casazza e Valera le ultime mosse di Cottafava, nel frattempo ammonito Monteverde

83' ultimi sforzi per la squadra di Buttu, che meriterebbe il pareggio per la prova offerta. Modalità gestione per il Vado, che dà la sensazione però di non essere così granitico

81' spazio a Diagne tra i nerazzurri, fuori T. Graziani

78' prosegue il valzer del cambi, c'è Corsa al posto di Mameli. Venneri sale in posizione di regista in mezzo al campo

76' Cottafava inserisce Gagliardi, fuori Capra. Nell'Imperia spazio a Santanocito, esce dal campo Fatnassi

73' che diagonale di Totaro, destro potente che sfiora il palo alla destra di Bellocci. Vuole il pari la squadra di Buttu, che inserisce Gaeta proprio al posto dell'ex Loano

71' Imperia dalla bandierina con Scalzi, traiettoria ribattuta sui piedi di V. De Simone che calcia di prima spedendo alle stelle

68' gioco praticamente fermo da tre minuti, a terra Abonckelet

65' ammonito Scalzi per fallo su Monteverde

62' ha dato più brio al centrocampo l'ingresso di Abonckelet, ma ancora una volta c'è lo zampino di Vita, fattore chiave dei rossoblu in questo avvio di stagione, sui due gol segnati

61' annullato ad Alfiero il gol del 3-1, posizione di offside sul cross di Mameli

58' punizione di Scalzi da una mattonella più ideale per un destro, conclusione troppo telefonata raccolta senza problemi da Bellocci

56' ALFIERO! Rigore impeccabile del numero nove rossoblu, la ribalta il Vado! 2-1

55' RIGORE PER IL VADO! Vita atterrato da Sylla, poco prima della linea di fondo, Ravara indica il dischetto

54' VITA! CI METTE UNA PEZZA SEMPRE LUI! IL PAREGGIO DEL VADO! Sylla impreciso sul rinvio, Bussaglia recupera palla e serve Capra che imbuca per Vita, diagonale mancino e palla in fondo al sacco

52' esce dal campo Lora, prestazione da 4 per il centrocampista rossoblu. Buttu inserisce Pisapia per Monaco

50 difesa del Vado rivedibile anche in questa occasione, Cottafava intanto prepara la mossa Abonckelet

49' IMPERIA IN VANTAGGIO! Ed è un gol più che meritato! Scalzi lanciato in verticale calcia col piattone trovando la respinta di Bellocci, che nulla può sul tap in di Totaro. 0-1 al "Chittolina"

47' ennesima conclusione di Scalzi, che non inquadra il bersaglio da distanza quasi impossibile

46' si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

Finisce 0-0 il primo tempo al "Chittolina, tra poco il racconto della ripresa

39' lo sfiora di testa il gol del vantaggio Scalzi, pallone a centimetri dal palo. Vado veramente brutto in questo primo tempo, non c'è proprio ritmo da parte dei giocatori, costantemente aggrediti dagli avversari

37' T. Graziani imbuca per Scalzi, che manca l'aggancio a due passi da Bellocci, l'Imperia continua a dare la sensazione di essere maggiormente pericolosa rispetto ai rossoblu

33' Buttu furente con Monaco, indicazioni per il giovane '02 da parte del tecnico ex Finale

32' Scalzi converge nuovamente verso il centro, sinistro potente che si perde sopra la traversa

30' poco corale la manovra di un Vado, che fatica ad alzare il ritmo di una gara fin qui condotta meglio dall'Imperia

25' a terra Scalzi, botta sul fianco per il numero sette nerazzurro

21' Bussaglia premia la sovrapposizione di Cottarelli, cross sul primo palo dove Vita colpisce di testa, i rossoblu reclamano il corner per una deviazione di Sylla, ma il direttore di gara non è dello stesso parere

19' L. De Simone vince il contrasto con Vita che stava per involarsi verso la porta, si salvano i nerazzurri in questa occasione

18' corner di Capra ad uscire, finisce a terra un giocatore rossoblu che reclama il penalty, per Ravara è tutto regolare

16' Scalzi calcia rasoterra, la barriera del Vado respinge

15' altro fallo di Lora al limite, punizione per l'Imperia

13' frittata di Lora in impostazione, e arriva il cartellino giallo

10' Alfiero fa correre a destra Bussaglia, cross in mezzo smorzato da Scarrone e arpionato poi da Sylla

6' traiettoria insidiosa di Scalzi, Bellocci in tuffo riesce a metterci una pezza subendo anche fallo

5' partita decisamente meglio l'Imperia, che conquista una punizione dal vertice dei sedici metri, Vado rintanato nella propria metà campo.

3' Alfiero in profondità a cercare un compagno che non c'è. Cottafava conferma la difesa a quattro e schiera Capra trequartista alle spalle di Vita e Alfiero.

1' corner battuto corto, ancora Scalzi tenta la soluzione di potenza con il destro, sfera a lato

1' trascorrono sette secondi e Bellocci è già chiamato a deviare in angolo il sinistro a giro di Scalzi, avvio sprint della squadra di Buttu

Si parte! Completo bianco per il Vado, Imperia con i tradizionali colori nerazzurri

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Cottarelli, Venneri, Montesano, Monteverde; Mameli, Lora, Bussaglia; Capra; Vita, Alfiero

A disposizione : Sattanino, Gagliardi, Corengia, Abonckelet, Valera, Casazza, Mele, Corsa, Di Matteo

Allenatore : Marcello Cottafava

IMPERIA: Sylla, De Simone V, De Simone L., Graziani G., Scarrone, Gandolfo, Scalzi, Monaco, Totaro, Fatnassi, Graziani T.

A disposizione : Ventura, Comiotto, Santanocito, Corsini, Pisapia, Di Salvatore, Diagne, Trucchi, Gaeta

Allenatore : Pietro Buttu

Arbitro: Ravara di Valdarno

Assistenti: Amarante di Castellamare di Stabia - Eliso di Castellammare di Stabia