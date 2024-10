Calcio. La Cairese cambia dopo la quarta sconfitta consecutiva, Boschetto sollevato dall'incarico

E' arrivata al termine l'avventura di Riccardo Boschetto sulla panchina della Cairese.

Per la posizione del tecnico, protagonista della promozione in Serie D, è stata decisiva la sconfitta di ieri pomeriggio, 4-1, in casa del Novaromentin.

Un momento non facile per i valbormidesi, tra infortuni e cerotti, ma nonostante le numerose defezioni, soprattutto nel reparto difensivo, la dirigenza ha deciso di imprimere una svolta.

La nota gialloblu:

L’ A.S.D. Cairese 1919 , dichiara di aver sollevato dall’incarico Mister Riccardo Boschetto.

La società lo ringrazia per la grande professionalità e lo spessore umano dimostrati in questi mesi.

Grande artefice della cavalcata playoff della scorsa stagione, ha scritto una pagina indimenticabile della storia gialloblu, riportandoci in serie D.

A lui, desideriamo augurare il migliore futuro professionale e non.

Grazie Riccardo