Giudice Sportivo, Promozione. Tre giornate a Raiola, il Millesimo perde Delgado per un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

CAVALLARO GIUSEPPE (LEGINO 1910)

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES) 45+2 st, dopo essere uscito dal tdg, rivolgeva al ddg alcune espressioni irriguardose (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOJANG YUSUPHA (MAGRA AZZURRI) (sanzione attenuata alla luce della dinamica del fatto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

BONGIORNI FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

ROLANDELLI ANDREA (PANCHINA)

COSTA NICOLO (PSM RAPALLO)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGUET MARCO (FINALE)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

GJOKA RAMADAN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCATOLINI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

GHIGGERI MARCO (CALVARESE 1923)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

CARLINI MICHELE (CAPERANESE 2015)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

BONGIORNI FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)

TECCHIATI FILIPPO (SAN CIPRIANO)

VALCAVI EMANUELE (SESTRESE BOR. 1919)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)

COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUARCO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

NACCI ANDREA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

GUASTAMACCHIA SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

CASALE FABIO (CALVARESE 1923)

DEFILIPPI MATTEO (CAPERANESE 2015)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

POGGI MATTIA (CARCARESE)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PIU GIACOMO (FINALE)

BATTINI FILIPPO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

FERRARI GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PADI THOMAS (LEVANTO CALCIO)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

CINEFRA LORIS (PANCHINA)

LONGINOTTI TOMMASO (PANCHINA)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

ZANASI GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

PIROLI NELSON (SESTRESE BOR. 1919)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)