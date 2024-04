Giudice Sportivo, Eccellenza. Si arriva fino a sette giornate di squalifica, multate Imperia e Samm

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI





In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 IMPERIA CALCIO SRL

Per il comportamento dei propri sostenitori presenti nel settore ospiti che, nel corso della gara, accendevano almeno quattro petardi ed otto fumogeni (infrazione rilevata dal DDG e da parte delle forze dell'ordine presenti nell'impianto).

Euro 150,00 SAMMARGHERITESE 1903

Per il comportamento dei propri sostenitori che, nel corso della gara, accendevano almeno un petardo ed un fumogeno, quest'ultimo in prossimità di diversi minori presenti (infrazione rilevata dal DDG e da parte delle forze dell'ordine presenti nell'impianto).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FRAGALA DOMENICO (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

SORA STEFANO (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

MONTEMAGNO PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Calciatore di riserva in panchina, rivolgeva ad un AA per due volte un'espressione ingiuriosa di stampo discriminatorio (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA - sanzione aggravata in quanto il calciatore era seduto in panchina, quindi al difuori dell'agone del gioco)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

DOTTO LORENZO (BUSALLA CALCIO)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CHIRIACO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

FONTANA MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FOSSATI CRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LORENZINI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

LEO OMAR (IMPERIA CALCIO SRL)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

RAGUCCI DOMENICO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIAKHATE ABDOULAYE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LUFI ERALDO (PIETRA LIGURE 1956)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FONTANA CRISTIAN (SAMMARGHERITESE 1903)