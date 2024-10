Polisportiva Spotornese. Finanziamento da centomila euro, nasce "Spazio Libero"

La Polisportiva Spotornese, grazie a un finanziamento di 100.000 euro da Sport e Salute, dà vita a “Spazio Libero”, un progetto unico nel suo genere, ambizioso e inclusivo dedicato ai giovani tra i 14 e i 34 anni portatori di disabilità psichica e/o fisica, residenti nella provincia di Savona. “Spazio Libero” nasce con l’obiettivo di offrire a questi ragazzi un’opportunità unica di praticare attività sportive e di socializzare, superando le barriere e i pregiudizi legati alla disabilità”, dichiara Claudio Gentili, Presidente della Polisportiva Spotornese.

“Lo sport è uno strumento potentissimo per promuovere l’inclusione e l’autonomia, e noi vogliamo metterlo al servizio di questi giovani”. Sedi del progetto sono gli impianti sportivi del territorio quali il circolo del tennis, il centro padel e la palestra Sbravati a Spotorno, il Centro Polivalente L. Moggio ed il Campetto polivalente a Noli, la palestra YogaLab 108 a Savona. Dice ancora il Presidente Claudio Gentili: "Spazio Libero" nasce dall'idea di proporre le nostre strutture sportive come siti di eccellenza della provincia di Savona per le attività a favore dei giovani con disagio psicofisico, adottando l'attività sportiva e le occasioni di aggregazione come lo strumento per affrontare e superare più serenamente i pregiudizi legati alle condizioni di disagio”.

Per tutta la durata del progetto è prevista la formazione sportiva dei ragazzi, praticando tennis, padel, pallavolo, arti marziali, yoga, oltre a una serie di attività extra sportive quali laboratori di conoscenza tecnologica, lezioni di educazione all'uso delle piattaforme social e di partecipazione attiva dei contenuti, iniziative di sostenibilità ambientale “Spazio Libero” è un progetto di rete che vede la collaborazione di importanti partner istituzionali come il Comune di Spotorno, il Comune di Noli, AICS Comitato di Savona e CSEN Comitato di Savona, e di partner operativi come la Cooperativa Il Faggio di Savona e ASD White Dragon karate. La partecipazione al progetto è totalmente gratuita e aperta a tutti i giovani con disabilità della provincia di Savona. L’obiettivo è quello di creare uno spazio libero da pregiudizi, dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità e sentirsi parte di una comunità. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: spaziolibero2024@gmail.co