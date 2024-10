Calcio, Savona. La critica di Monte. "Con situazioni meteo estreme non bisogna far spostare squadre e famiglie"

"Abbiamo perso la partita, un match disputato in maniera regolare su un terreno agibile, ma stasera sono rammaricato e deluso".

Non vuole alibi Fabrizio Monte per la sconfitta del suo Savona in casa del Multedo, ma il tecnico vive un malessere di fondo dovuto alla situazione meteo che ha coinvolto l'area tra il Savonese e il Genovesato.

"Trovo poco comprensibile far spostare squadre, staff, tifosi e famiglie in una giornata del genere, dove l'allerta arancione è stata ulteriormente prolungata dopo la prima emanazione di ieri. Tra Celle e Arenzano abbiamo attraversato un vero e proprio muro d'acqua, sia all'andata che al ritorno, tanto da riuscire a rompere il clima d'ansia una volta accertato il rientro a casa di tutti i nostri giocatori. Siamo dilettanti, farci spostare in mezzo a perturbazioni così accentuate e tra l'altro già previste, mi lascia davvero allibito. Serve maggiore chiarezza, tenuto anche conto delle difficoltà relative agli allenamenti: in settimana con il livello arancione determinate squadre hanno potuto allenarsi ed altre no. C 'è una difformità che condiziona inevitabilmente la preparazione delle partite. Avrei detto le medesime cose anche con un risultato differente: torniamo a casa senza punti, per una disattenzione difensiva in area che abbiamo pagato. Loro sono stati più bravi a sfruttare questo tipo di situazioni, in una partita in cui il pareggio, nella dinamica dei 90 minuti, sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto".