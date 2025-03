Giudice Sportivo, Eccellenza. Pietra multato, squalifiche pesanti dopo la gara con la Voltrese: cinque giornate a Dominici, tre a Caruso, due a Sancinito

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PIETRA LIGURE 1956

Per aver consentito, al termine della gara, ad alcune persone vestite con la tuta sociale, di aprire il cancello per accedere al campo e di entrarvi indebitamente; tra questi, mentre il ddg usciva dal tdg gli si avvicinava un tesserato della società indossante la tuta sociale (che successivamente è stato verificato trattarsi di calciatore che nella giornata stava scontando una squalifica), il quale lo insultava ripetutamente con espressioni ingiuriose e minacciose e che, una volta arrivato nella zona spogliatoio, accedeva agli spogliatoi della società.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PERASSO ALBERTO (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)

CACCIOTTI GIANLUCA (PRAESE 1945)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Colpiva un avversario con una testata al petto, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

Per avere, al termine della gara, unitamente ad alcune persone vestite con la tuta sociale, aperto il cancello per accedere al campo ed esservi entrato indebitamente. Mentre il ddg usciva dal tdg gli si avvicinava e lo insultava ripetutamente con espressioni ingiuriose e minacciose e, una volta arrivato nella zona spogliatoio, accedeva agli spogliatoi della società.

Successivamente, è stato verificato trattarsi di calciatore che nella giornata stava scontando una squalifica (sanzione aggravata ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. m CGS e per essersi indebitamente introdotto sul tdg e nello spogliatoio della società. La sanzione decorre dallo spirare di quella precedentemente comminatagli).





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)

SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

FALL MAMADOU (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BIGINI JONATHAN (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CAPPELLO DANIELE (TAGGIA)

AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (VI INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



AMMONIZIONE (III INFR)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BATTAGLIA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

INSOLITO LORENZO (PIETRA LIGURE 1956)

LINGUA ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

DAMONTE LORIS (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

PICCARDO SAMUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (II INFR)

CANOVI CRISTIAN (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COSTA RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FRIULI FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DIAKHATE ABDOULAYE (RIVASAMBA H.C.A.)

MANFRONE GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)

COMOTTO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)

IVALDI GIOVANNI (ANGELO BAIARDO)

CROCE MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MITU RADU (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MARRALE GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SANFILIPPO ANDREA (PRAESE 1945)

DE LORENZO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

TIRTJA RAJAN (SERRA RICCO 1971)