Giudice Sportivo, Prima Categoria: le squalifiche e i diffidati nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PASCUZZI PASQUALE (SAVIGNONE)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPONI SIMONE (SAVIGNONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SABRI ANAS (SAVIGNONE)

FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

RADU ROBERT MADALIN (SAVIGNONE)

PAPINI STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 27/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARPERO MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (III INFR)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

ZAMANA FILIPPO (BOLZANETESE VIRTUS)



GARE DEL 1/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2025

PEREYRA FRANCISCO (BORGORATTI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)



AMMONIZIONE (III INFR)

PEREYRA FRANCISCO (BORGORATTI)



AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORINO FABRIZIO (MASONE)

CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)



AMMONIZIONE (I INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

BARDI ALESSIO (MASONE)

PALAGANO ANDREA (MASONE)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

PISCHE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)

GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORLANI MANUEL (BARGAGLI SAN SIRO)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

GARZON DANIELE (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)



AMMONIZIONE (VII INFR)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)



AMMONIZIONE (III INFR)

CAPPELLETTI GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

SALMASO ANDREA (BORGORATTI)

GARIN HERNAN PABLO (CA DE RISSI SG)

BASSI SAMUELE (MASONE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

PELLEGATTA ROBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BUTTU GABRIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

DE GIORGI NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (II INFR)

DAMATO VINCENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SIVORI FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (CA DE RISSI SG)

BRANCHETTI VITTORIO (MALLARE)

ESPOSITO LORENZO (MALLARE)

OTTONELLO RICCARDO (MASONE)

MANFRONI MATTEO (RIOMAIOR 1965)

CRISCUOLO DANILO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (I INFR)

CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)



GARE DEL 2/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/ 3/2025

RAVERA ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

MARTINELLI FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

CODEGLIA EMANUELE DANIEL (RICCO LE RONDINI)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MELEDINA GEROLAMO (SORI)



AMMONIZIONE (III INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIRRA SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)

LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RAGGIO MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

SASSO SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

SORLINO GIACOMO (APPARIZIONE FC)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

COLOMBO ANDREA (BOLANESE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

CONRIERI LUCA (CAMPOROSSO)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI 2024)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

SIRI ROBIN (LETIMBRO 1945)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

TARASENKO NIKITA (PEGLI LIDO FBC)

MANCIOLI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BOERO GIOVANNI (SORI)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PUGLISI DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (XI INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VI INFR)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA Q.)



AMMONIZIONE (III INFR)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

CELLERINO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MORELLI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

NDIAYE ALPHONSE A. (SORI)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

GIBILARO FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

SEJDIRAJ SEJDI (F.C.LAVAGNA 2.0)

ALLOISIO FILIPPO (IMPERIESE CALCIO)

DEDJA ARIGO (IMPERIESE CALCIO)

MORETTI DIEGO (IRON FOX AMEGLIESE)

SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)

BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)

CIMIERI ANURA (POLIS. PIEVE LIGURE)

ZANELLO EMANUELE ALVIER (POLIS. PIEVE LIGURE)

BOMBELLI MATTEO (RIESE)

BARBIERI LEONARDO (ROMITO MAGRA 1922)

SPORTELLI GIACOMO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)

SCIANDRA LUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

IENCINELLA TOMMASO (SORI)

RIILI LUCA (SORI)

LAGZDINS AKSELS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

DEGANO ANDREA (BOLANESE)

PASQUETTI GIORDANO (COGORNESE)

PEDRAZZOLI FILIPPO (LETIMBRO 1945)

CASTRO ENCARNACION WAGNER I. (MAROLACQUASANTA)

TORRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

TORIELLO FRANCESCO (SORI)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

METALLA ELVIS (SPOTORNESE CALCIO)

CROVETTO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

COVATTA BRANDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)