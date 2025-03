Degrado gradinate del Bacigalupo, sopralluogo in corso: fissata una riunione operativa

E' in corso questo pomeriggio il sopralluogo sullo stadio Bacigalupo e all'inizio della prossima settimana verrà svolta una riunione con i tecnici, il sindaco Marco Russo e la giunta comunale per fare il punto della situazione.

Questi gli ultimi sviluppi sull'impianto dopo che la settimana scorsa la perizia di rinnovo della certificazione statica dello stadio aveva messo in luce un avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle gradinate sia dal lato di via Chiabrera che da quello di via Cadorna.

Per questo la partita del campionato di Prima Categoria tra la Letimbro e il Quiliano&Valleggia si era tenuta a porte chiuse, decidendo di interdire l'accesso alla gradinata Perachino di via Cadorna che fino alla chiusura poteva ospitare circa 100 tifosi (le tribune lato via Chiabrera sono interdette da tempo).

"L’obiettivo è verificare alcuni aspetti affrontati dalla relazione tecnica per quantificare l’entità e il costo degli interventi e definire se ci sono le condizioni per una fruizione anche parziale degli spalti da subito o in tempi brevi con interventi che siano realizzabili rapidamente utilizzando le risorse a disposizione" ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello.

Nella perizia presentata dopo mesi di attesa non erano stati però evidenziati problemi di tenuta statica dell’impianto.