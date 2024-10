Calcio, Dego. Dramma sportivo al Perotti: "Un metro e mezzo d'acqua al campo, il fiume ha portato via tutto"

Ore di intenso lavoro per il comune di Dego, dove i violenti temporali della notte scorsa hanno provocato gravi danni e disagi per la popolazione.

Il vice sindaco Corrado Ghione, impegnato sul campo con le squadre di soccorso e manutenzione, descrive una situazione difficile e complessa: “Abbiamo alcune frane nelle frazioni. Una famiglia in località Magliani è isolata a causa di uno smottamento che ha interrotto la strada di collegamento. Si tratta di due persone anziane, e stiamo cercando di intervenire per liberare la via nel più breve tempo possibile”.

Uno dei problemi più gravi causati dal maltempo è stata l’esondazione del fiume Bormida, che ha inondato ampie zone del paese lungo la strada provinciale 29. "Nella zona del campo sportivo – continua il vice sindaco Ghione – l’acqua ha raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo. Il terreno da gioco è stato completamente sommerso e ora non esiste più: il fiume ha portato via tutto".

La situazione di emergenza è aggravata anche dall’interruzione di servizi essenziali in alcune frazioni, dove mancano corrente elettrica e acqua potabile.