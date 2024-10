AtleticaEuropa 2005: il Meeting Arcobaleno è già in pista

E sono già in pista gli organizzatori cellesi per quella che si prospetta una edizione clou della manifestazione internazionale di Atletica Leggera “MEETING ARCOBALENO EAP ATLETICAEUROPA” giunta alla 36° edizione.

La capitale della Macedonia del Nord, Skopje, ha infatti ospitato i 3 giorni di Convention della “European Athletics”, utili tra l’altro per definire la struttura del calendario Meetings Internazionali 2025, in particolare per quanto concerne le riunioni top a livello mondiale comprese nei circuiti Gold, Silver, Bronze e Challenger, utili per assegnare alle star delle varie discipline dell’atletica i punti “ranking”, ormai quasi indispensabili per acquisire l’accesso ai maggiori appuntamenti internazionali quali Olimpiadi e Campionati del Mondo.

In questa occasione hanno partecipato ai lavori, in rappresentanza del Meeting cellese, i dirigenti Valentina Fazio (che nel 2025 affronterà l’impegno nel nuovo ruolo di Direttore Organizzativo) e Giorgio Ferrando (coordinatore del progetto organizzativo dell’evento).

L’evento clou si svolgerà Martedì 8 Luglio e si auspica la partecipazione di oltre 30 delegazioni straniere, con protagonisti di accertato livello che potranno anche sfruttare l’importante collegamento sinergico che si creerà con il noto Meeting Internazionale di Nembro, in programma due giorni dopo l’appuntamento cellese.

Gli incontri di Skopje hanno dato modo ai delegati cellesi di approfondire conoscenze e temi organizzativi anche con i leaders del movimento mondiale (quali Sebastian Coe, Presidente di World Athletics e in corsa per la futura Presidenza del Comitato Olimpico Internazionale e Dobromir Karamarinov, Presidente di European Athletics).

Molto interessante e coinvolgente anche l’annuale incontro del Circuito Internazionale EUROMEETINGS, guidato da Alfons Juck, che ha registrato la presenza dei rappresentanti dei principali Meetings organizzati nel continente, tra cui Pablo Cassina, Presidente di Events for Athletics Promotion (EAP) e anima di “AtleticaGeneve”.



A questo incontro farà quindi seguito la annuale convention del Circuito Europea “Events for Athletics Promotion”, fondato nel 1992 e di cui fa parte sin da allora Celle Ligure, fissata a calendario per il periodo tra l’8 ed il 10 Novembre a Malta.