Badalucco: 140 i partecipanti al Trail Gli Ulivi di domenica scorsa, quest'anno una doppia gara (Foto)

Sono stati 140 in tutto i partecipanti al Trail Gli Ulivi, disputato domenica scorsa a Badalucco. Quest’anno la formula prevedeva una gara sulla distanza di 27 Km (1.659 mt D+) e una da 10 Km (650 mt D+). La gara long (valida come UTMB INDEX 20K) ha portato gli atleti in gara fino all’anticima di Monte Ceppo. La gara short ha ripercorso l’anello della Madonna della Neve prima di far ritorno in paese. Il Trail Gli Ulivi è stato organizzato dalla Naturun Team Valle Argentina sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva CSEN, con il patrocinio del Comune di Badalucco e con l’imprescindibile supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e delle Croce Verde Arma Taggia con un importante dispiegamento di forze in campo per la sicurezza di tutti i partecipanti. Sotto i podi delle due gare:

Trail 27 Km

Podio maschile

1) Nicolò Scarlino (Naturun Team Valle Argentina) in 2h18’24”

2) Lorenzo Rostagno (Team Marguareis) in 2h28’45”

3) Simone Bogliolo (CUS Genova) in 2h31’33”

Podio femminile

1) Virginia Oliveri (Barnes Trail and Road ASD) in 3h07’39”

2) Barbara La Rosa (Naturun Team Valle Argentina) in 3h46’10”

3) Valentina Minniti (Pro San Pietro Sanremo) in 3h51’26”

Trail 10 Km

Podio Maschile

1) Andrea Pasero (Pod. Valle Infernotto) in 1h03’15”

2) Lorenzo Calamai (Naturun Team Valle Argentina) in 1h04’36”

3) Fabio Ferrigno (Naturun Team Valle Argentina) in 1h04’48”

Podio femminile

1) Chiara Geron (ASD Next 42 195) in 1h15’18”

2) Carolina Bruzzi (ASD Urbe) in 1h16’40”

3) Silvia Petrucci (Naturun Team Valle Argentina) in 1h20’00”

"Siamo soddisfatti della riuscita di questa edizione – ha detto Samuele Di Fiore, Presidente della Naturun Team Valle Argentina – La partecipazione di 65 atleti alla gara long e di 75 alla short, testimonia come questa gara stia crescendo anno dopo anno. Insieme a tutti gli enti e gli sponsor che ci sono sempre vicini, desidero ringraziare tutti i volontari, il cui apporto è indispensabile per organizzare una manifestazione come questa e per garantire la sicurezza dei partecipanti. Ora ci concentriamo sulle prossime gare in calendario per avere sempre più amici a correre con noi”.

Le fotografie sono firmate da Alessio Fantazzini