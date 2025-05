Meeting internazionale Città di Savona: due prove di salto triplo con un cast d’eccellenza

Il Meeting internazionale Città di Savona, in programma mercoledì 21 maggio, proporrà due prove di salto triplo con un cast d’eccellenza. Il direttore del meeting Marco Mura aveva già annunciato lo scorso 15 aprile Thea Lafond, campionessa olimpica a Parigi 2024 con il personale a 15,02, campionessa del mondo indoor sempre l’anno scorso e già due volte vincitrice a Savona.

Tra le principali avversarie per Lafond ci sarà la romena Elena Andreea Taloș, arrivata in carriera a 14,47 come primato personale: Talos, a livello di piazzamenti, vanta i quarti posti ai Mondiali indoor e agli Europei all’aperto nel 2018, la sua miglior stagione, ma era stata già argento agli Europei Under 20 2013 subito alle spalle di Ottavia Cestonaro. Proprio la veneta, decima ai Mondiali 2023 dieci anni dopo lo splendido oro continentale giovanile di Rieti, sarà la più blasonata atleta italiana in pedana a Savona, forte di un personale da 14,22: alla Fontanassa Cestonaro è già stata seconda nel meeting 2023. Tra le Under 20 Erika Saraceni è invece bronzo mondiale in carica: la giovane azzurra, campionessa italiana assoluta indoor, festeggerà 19 anni proprio il giorno del meeting e in carriera è arrivata sinora a 13,71, a 13 centimetri dal primato italiano Under 20 di Veronica Zanon.

Dopo sei anni tornerà poi il triplo maschile: sarà un concorso che metterà fortemente a rischio l’attuale record del meeting, 16,86 di Fabrizio Schembri. Sarà in pedana uno dei saltatori più in forma del momento: Jordan Scott, giamaicano, ha centrato la quarta posizione ai Mondiali in Cina ma soprattutto ha vinto la prima tappa della Diamond League sempre in Cina, a Xiamen, con il nuovo primato personale a 17,27. In gara anche altri due azzurri di primo piano come Emmanuel Ihemeje (17,29 di personale), uomo giunto in carriera a due quinti posti iridati (all’aperto a Eugene 2022 e al coperto a Glasgow 2024), e Simone Biasutti (16,67 di personale realizzato quest’anno, decimo agli ultimi Mondiali indoor).

Foto :

Erika Saraceni (Lorenzo Galli/Meeting Città di Savona) durante un salto al meeting 2024 (copertina)

Thea Lafond (Michele Maraviglia/Meeting Città di Savona) in azione nell'edizione 2023 del meeting;

Emmanuel Ihemeje (Grana/FIDAL) in pedana ai Mondiali 2022;

Jordan Scott in azione indoor (archivio Virginia Athletics);

Elena Andreea Talos prima di partire per i Giochi di Parigi.

*In allegato il depliant ufficiale del Meeting internazionale Città di Savona 2025 con il programma orario dettagliato.