Calcio, Albenga. I volti nuovi nella distinta odierna, spuntano Solavigione, Criscuolo. Armari, Ennasry e Bovegno

Scorrendo la distinta dell'Albenga sono diversi i nomi dei volti nuovi tesserati negli ultimi giorni.

Contro il Chieri, battuto 2-1 nel recupero, si sono visti in campo il difensore piemontese leva 2006 Giacomo Solavagione, ex di Fossano e Alba, oltre al marcatore ingauno di giornata, l'attaccante Mattia Criscuolo (2005) già punta della formazione Under 19 della Carrarese. Confermato infine anche l'ingaggio di Michael Bovegno, esterno mancino nato nel 2005 ex di Mantova e Gelbison.

Tra i titolari anche il centrale Tommaso Armari (2005) scuola Cosenza, mentre è partito dalla panchina l'attaccante Amine Ennasry, prodotto del vivaio della Pistoiese.