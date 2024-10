Calcio, Promozione. Missione vittoria per il Bragno, stasera l'esordio di mister Ferraro contro il Superba

Dopo il dramma dell'alluvione vissuto nel fine settimana, il Bragno dovrà essere bravo a riversare la propria voglia di riscatto sul rettangolo verde, per il recupero della quinta giornata contro il Superba.

Una partita chiave per i biancoverdi che coincide con il nuovo esordio di mister Flavio Ferraro.

Ottenere l'intera posta in palio sarà basilare per due motivi: il primo a livello morale, per ridare fiducia a un gruppo scottato dalle quattro sconfitte rimediate in altrettante partite, il secondo è la graduatoria, già allarmante dopo appena un mese di campionato.

La partita, in attesa che il Ponzo torni a regime, si disputerà al Corrent a partire dalle 21:00. A dirigere la partita sarà Pettirossi di Genova, coadiuvato da Chamchi e Ciminelli di Savona.