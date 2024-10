Calcio, Serie D. L'Albenga torna in campo, alle 14:30 il recupero con il Chieri

Sarà disputato oggi pomeriggio il recupero tra Albenga e Chieri.

Dopo lo stop imposto dall'allerta meteo gli ingauni ritroveranno il sintetico del Riva dopo l'8-0 incassato a Lavagna: un passaggio inevitabilmente più che delicato, in attesa di conoscere i nomi che entreranno a far parte della rosa bianconera.

Due nuovi identikit sono emersi nelle ultime ore: quello del portiere classe 2003 Riccardo Galletti e del difensore Matteo Morra (2004), ex Pistoiese e Palermo Primavera.

Per i giovani ragazzi ingauni non mancherà il sostegno da parte della tifoseria, discorso opposto invece per la società, per la quale i gruppi organizzati hanno ribadito l'aperta contestazione e la visione di un progetto futuro di ricostruzione a partire dalle categorie minori.

In ottica graduatoria non sarà una partita banale: il Chieri degli ex Jebbar e Nesci infatti occupa l'ultimo posto in graduatoria e formazioni che apparivano in difficoltà, come Oltrepo, Saluzzo e Gozzano hanno iniziato ad accelerare il passo.

A dirigere il match sarà Marinoni di Lodi, assistito da Lattarulo di Treviglio e Varisano di Agrigento..