Calcio, Savona. Monte non è più il tecnico biancoblu: "Non ho dato o chiesto spiegazioni, dico grazie a una tifoseria unica"

E' stata comunicata pochi istanti fa a Fabrizio Monte la sceltadel Savona di separare le reciproche strade dopo la sconfitta con il Multedo.

L'ormai ex allenatore biancoblu ha accolto comunque in piena serenità la decisione della dirigenza, tranne che per un aspetto.

"Mi spiace solo - esordisce Monte - che alcune voci mi siano arrivate già nella serata di ieri, probabilmente avrei preferito conoscere le idee della società senza aspettare stamane. Sapevo già tutto, in due minuti ci siamo salutati senza dare o pretendere motivazioni di sorta.

Seppur nei dilettanti reputo di avere un atteggiamento professionale, motivo per cui non farò alcun tipo di polemica: dico solo grazie alla tifoseria, che in queste settimane mi hanno fatto sentire l'appoggio e il sostegno di un ambiente unico. Posso dire di essere sicuramente più sereno oggi rispetto a sabato sera".



L'avventura in biancoblu non era iniziata però nel migliore dei modi.

"Sapere di non essere la prima scelta ha comunque rappresentato un condizionamento. Le scelte tecniche le ho compiute in piena autonomia, ma l'impronta personale non è stata del tutto piena. Non a caso è arrivato il primo esonero in carriera".



Le domeniche continueranno comunque a rimanere piene.

"Mi concentrerò nel mio ruolo di padre e tifoso, con l'orgoglio di vedere mio figlio William vestire la maglia dell'Albenga in Serie D. Diciamo che dopo quanto accaduto potrebbe venire meno la voglia di allenare. Chi lo sa però se tra qualche giorno il telefono non possa squillare di nuovo".