Calcio. Prima Categoria, figuraccia Savona: l'Old Boys Rensen sbanca l'Olmo-Ferro, striscioni battuti 2-1

SAVONA - OLD BOYS RENSEN 1-2 (62' Salis rig. - 21' G. Paini, 49' Gesi)

TAMEO FISCHIA TRE VOLTE! CLAMOROSO ALL'OLMO-FERRO: IL SAVONA CADE IN CASA CON L'OLD BOYS RENSEN. Debutto negativo per mister Cola, per gli striscioni è la terza sconfitta in sei gare

95' ancora un minuto da giocare dopo l'infortunio di Garetto, ultimo assalto biancoblu

94' e conquista anche una punizione in attacco la squadra di Rolando, che sta veramente accarezzando un risultato clamoroso

94' altro angolo per il Savona, ribatte la difesa arancionera che riparte in campo aperto guadagnando una rimessa laterale di vitale importanza

92' Garetto instancabile, altra sgroppata di una partita maiuscola. E l'Old Boys conquista punizione nei pressi della bandierina

90' scocca il novantesimo, cinque di recupero

88' Romano punta e calcia con il destro, palla deviata in angolo, c'era anche Briano al centro dei sedici metri...

86' super parata di Mancuso sul colpo di testa a botta sicura di Garbini, sul successivo tap in il pallone dà solamente l'illusione ottica del gol

83' PALO DEL SAVONA: punizione dal limite di Cherkez, il legno dice di no al centrocampista biancoblu

82' cross in Incorvaia, spizzata di Doci e scivolata di Fancellu che spedisce di poco alto, striscioni all in per evitare un ko che sarebbe clamoroso e pesantissimo per la classifica

80' la prima è Bruzzone, che prende il posto di Colombo

79' forze fresche per l'OBR, nel Savona ancora due pedine da poter modificare

77' riparte ancora con qualità la squadra di Rolando, che sta cercando di stringere i denti in questo finale che si preannuncia di autentica resistenza e sofferenza

76' Costa riesce a mettersi tra sfera e Doci, interrompendo l'iniziativa del Savona, al massimo sforzo offensivo nel tentativo di recuperare il risultato

75' Colombo rischia il rosso fermando un avversario lanciato in campo aperto, Tameo estrae solo il giallo scatenando tutta la rabbia dei giocatore arenzanesi

72' entra Doci nel Savona, fuori Piu

71' giocata da attaccante di razza da parte di Gesi, difesa del pallone, lotta in mezzo a quattro avversari e fallo conquistato

69' ennesimo piazzato di Salis, Garbini colpisce di testa ma Tameo ferma tutto per fuorigioco del centrale biancoblu

68' Cola tra gli alberi dietro le panchine continua a sbracciarsi, agitato anche il DS Barone in panchina, che manda dentro Fancellu al posto di Gaggero

66' ci riprova Piu dal limite, traiettoria questa volta più insidiosa che si spegne appena sopra la traversa

65' Rivanera sbilancia Piu al limite dopo il rilancio lungo dalle retrovie di Bova, punizione dal limite per i biancoblu e giallo per il numero tre arenzanese

62' SALIS SPIAZZA MANCUSO, dimezza lo svantaggio il Savona. 1-2 a mezz'ora dalla fine



61' RIGORE PER IL SAVONA: Briano steso in area, nessun dubbio per il direttore di gara

59' parte Piu con il destro, scavalcata persino la rete che delimita il rettangolo verde dal materasso del salto in alto

58' punizione per il Savona, mattonella ideale per il destro di Salis e Piu

56' Briano trova Romano sul secondo palo, il rimpallo toglie però il tempo all'ex Albisola che viene anticipato dal portiere arancionero

55' ennesimo cross dalla sinistra di Incorvaia, Piu commette carica su Mancuso, Tameo di Albenga vede tutto e comanda punizione a favore dell'OBR

53' Gesi non va distante dal 3-0, girata quasi d'istinto sulla sponda aerea di un compagno, è veramente in bambola il Savona

52' siluro di Garetto deviato dalla barriera, altro giro dalla bandierina per la formazione arenzanese

51' Mata al posto di Apicella, nel frattempo gli arancioneri guadagnano una punizione interessante dal limite

50' giornata fin qui da incubo per il Savona, rumoreggiano anche i tifosi in tribuna

49' GESI! C'E' IL RADDOPPIO DELL'OLD BOYS RENSEN! Sinistro a giro che si spegne all'angolino dove Bova non può arrivare, parziale clamoroso di 0-2 all'Olmo-Ferro

46' non c'è intesa tra Apicella e Incorvaia, pallone dritto sul fondo, si scalda nel frattempo Mata

Si riparte!

SECONDO TEMPO

Sullo stacco di Apicella direttamente a lato si chiude il primo tempo alla Natta: vantaggio (meritato) dell'Old Boys Rensen, striscioni da rivedere e registrare, nonostante un finale di frazione in crescendo sul piano della grinta

45' altra punizione tagliata di Salis, provvidenziale deviazione in angolo della difesa dell'Old Boys

44' duello tra numeri dieci, Salis e S. Paini, lo vince il giocatore arancionero, che guadagna punizione nella propria metà campo

43' ancora Garbini a cercare lo stacco vincente, pallone colpito male che termina sul fondo

42' questa volta è Romano a girare in torsione aerea il cross di Incorvaia, colpo di reni di Mancuso che devia in corner

40' Garbini di testa sulla punizione laterale di Salis, pallone alto

38' primo vero pericolo per la porta arancionera: azione insistita conclusa da Piu con un gran destro, respinto con i pugni da Mancuso

37' Briano sbilanciato in area, contatto abbastanza duro, ma Tameo fa ampi cenni di proseguire

36' Garetto a sinistra è un brutto cliente per Briano e Colombo, sbaglia la misura del cross l'esterno arenzanese, ma l'Old Boys continua a tenere botta in questo primo tempo

32' Romano controlla e si gira in area, pallone colpito troppo con l'esterno che si perde a lato

32' punizione battuta malamente da Costa, Bova riparte mettendo in moto Gaggero

31' ammonito Cherkez, costretto a spendere fallo dopo aver perso il pallone sulla trequarti

30' altro traversone di Incorvaia dalla sinistra, Salis con un attimo di ritardo manca l'incornata dal limite dell'area piccola

29' fa blocco compatto adesso la formazione di Rolando, difficile trovare varchi in profondità per i biancoblu

26' prova a scuotersi la squadra di casa, Briano in mezzo per Salis, anticipato sul più bello da Boggiano. Reazione soprattutto di nervi da parte del Vecchio Delfino

23' il Savona non ha ancora assimilato determinati movimenti a seguito del cambio di modulo, fatica la squadra di Cola a sviluppare gioco e a creare occasioni

21' OLD BOYS RENSEN IN VANTAGGIO! Garetto dalla sinistra trova lo spazio per mettere in mezzo la sfera, G. Paini tutto solo sul secondo palo ha il tempo di controllare il pallone e calciare di potenza alle spalle di Bova.

20' indice di pericolosità basso, ma sono numericamente superiori le conclusioni degli arancioneri rispetto a quelle degli striscioni, che non riescono ancora a imprimere le proprie qualità con costanza e continuità

19' Garbini non preciso nel controllo nella propria area, Gesi si avventa sulla sfera portando a casa il corner

16' traiettoria ad uscire sempre di Salis, Romano raccoglie e calcia sul primo palo, ma la mira non è delle migliori

16' punizione tagliata di Salis, deviazione di un difensore dell'OBR, sfera che accarezza il palo e termina in angolo

14' subito un cambio tra le fila genovesi: dentro Costa al posto di Patrone

13' Colombo cambia gioco per Incorvaia, cross teso in mezzo per la testa di Piu, che in torsione non riesce a trovare il bersaglio

12' ancora gli arancioneri in avanti, sinistro di prima di Gesi, Bova in tuffo plastico controlla

11' G. Paini dal limite mastica il sinistro non inquadrando la porta: Savona che deve ancora prendere le misure, inizio non facile per l'undici di casa

9' S. Paini a metà tra un tiro e un cross, palombella controllata da Bova che lasciare sfilare oltre la linea di fondo

8' primi otto minuti senza particolari sussulti, positivo l'atteggiamento dell'Old Boys Rensen, entrato in campo senza timore e con il piglio giusto

6' panchina per Rignanese, non al meglio fisicamente

4' c'era curiosità nel capire il modulo adottato dal neo tecnico biancoblu, che passa subito alla difesa a tre, diretta da Garbini al centro, con Colombo e Apicella ai suoi lati. Briano e Incorvaia a tutta fascia, Salis e Romano in avanti a supporto di Piu

3' in panchina il DS Barone, con mister Cola, che deve scontare un turno di squalifica, posizionato dietro le panchine al di fuori del recinto dell'Olmo-Ferro

1' si parte! Squadre con le tradizionali divise biancoblu e arancionera, solita presenza del tifo organizzato savonese con bandiere e cori a supporto di Bova e compagni

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Colombo, Incorvaia, Apicella, Garbini, Gaggero, Romano, Cherkez, Piu, Salis, Briano

A disposizione : Fois, Bruzzone, Mata, Signori, Uruci, Doci, Rignanese, Berruti, Fancellu

Allenatore : Cola (squalificato)

OLD BOYS RENSEN: Mancuso, Bozzo, Rivanera, Patrone, Boggiano, Brenelli, Garetto, Piccardo, Gesi, Paini S., Paini G.

A disposizione : Poggi, Chiastra, Testoni, Valle, Mazzarello, Costa, Rolando, Sulla, Rondinelli

Allenatore : Rolando

Arbitro: Tameo di Albenga