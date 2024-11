Difende la prestazione della propria squadra, Emanuele Cola, alla prima apparizione sulla panchina del Savona.

Il tecnico, arrivato in settimana, è consapevole del lavoro da fare, in particolar modo per strutturare una nuova identità di gioco ai biancoblu.

A verbale resta però una sconfitta interna pesante per il blasone del Savona Fbc, battuto in casa 2-1 dall'Old Boys Rensen.