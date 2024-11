Calcio, Serie D. Vado, è ora del segnale di forza, Albenga ospite del Chisola

Dopo lo 0-0 di ieri pomeriggio tra il Chieri e la Cairese, si concluderà oggi pomeriggio il programma delle formazioni savonesi relativo alle 12° giornata di campionato.

Il Vado è atteso dallo scontro diretto contro il Città di Varese, una partita che , seppur il calendario segni solo novembre, rischia di avere conseguenze importanti per entrambi i team a livello di graduatoria, tenendo soprattutto conto dei ritmi che il Bra sta imponendo in vetta.

La formazione di mister Cottafava arriva da 7 punti raccolti nelle ultime tre partite, pur non esaltando per ritmi e qualità di gioco, forte però degli ultimi due innesti arrivati dall'Albenga, l'esterno mancino Ndianefo e il regista Pisanu (da valutare il loro utilizzo).

La loro ex squadra dopo la bella impresa contro il Chieri avrà di fronte un avversario di spessore differente come il Chisola, soprattutto per esperienza e fisicità. Dalla formazione schierata da mister Thomas Massa potrebbero anche emergere ulteriori novità in ottica mercato.

Il programma: