Nuovo ingresso in società per la Virtus Sanremo Calcio. Si tratta di Roberto Borgese in qualità di responsabile area tecnica della prima squadra mentre Denis Settime sarà il Direttore Sportivo ed Antonio Amante Antonio team manager.

I nuovi ingressi per la Virtus sono stati festeggiati in una serata alla presenza di Massimiliano Moroni, Marco Del Gratta, Pino Fava e Stefano Covatta con Antonio Amante Antonio e Roberto Borgese.