Calcio. Inizia oggi la Juniores Cup, tra i convocati anche Alessandro Sicca del Vado

In vetrina il futuro della Serie D nella 9^ edizione della Juniores Cup in programma da oggi, 13 maggio, fino al 17 Maggio. Il torneo è riservato alle selezioni dei nove gironi con i migliori under 18 del campionato nazionale Serie D. A questa edizione parteciperanno i giocatori nati dal 1 Gennaio 2007 in poi. La competizione fin dal 1982, con altre formule e denominazioni, ha offerto una vetrina privilegiata ai giovani calciatori del massimo campionato dilettantistico italiano. Dal torneo, che dal 1981 al 2013 ha cambiato varie denominazioni, “Delle Speranze”, “Nazionale Giovanile”, “Filippo Jacinto”, “Dino Viola” e ancora “TNG”, sono passati i vari Cambiaso, Zerbin, Augello, Gabrielloni, Bani, Goldaniga, Lazzari, Lasagna, Dell’Orco, Magnani, Brignoli e tanti altri giocatori approdati poi in Serie A.

La manifestazione anche questa volta si gioca sui campi della provincia di Lucca. Il 13, 14 e 15 Maggio si disputeranno le partite dei tre triangolari (Gironi A, C, F), (D, G, E) e (H, B, I), sui campi degli stadi di Pietrasanta e Seravezza. Nelle prime due giornate le tre gare si giocheranno rispettivamente alle 15.00, 16.30 e 18.00 mentre nell’ultimo turno scenderanno tutti in campo alle 16.00. Il 16 Maggio alle 15.00 e 17.00 andranno in scena le semifinali mentre l’atto conclusivo si disputerà sabato 17 Maggio alle 11.00 al campo “Buon Riposo” di Seravezza (Lu) in diretta streaming su vivoazzurrotv.it.

Tra i convocati della Rappresentativa del Girone A ci sarà anche un portacolori della nostra provincia: il centrocampista del Vado Alessandro Sicca, classe 2007.

I convocati del girone A



PORTIERI

Ettore Bodrato – 2007 – SCD Ligorna

Amedeo Vendramini – 2007 – ACSD Saluzzo



DIFENSORI

Federico Borgna – 2007 – ASD Chieri

Davide Tarucco – 2007 – ASD Chisola Calcio

Thomas Ferrante – 2007 – Sanremese Calcio SSD ARL

Vincenzo Isoldi – 2007 – ASD Asti

Simone Sacco – 2007 – ASD Chieri

Rayan Sammouni – 2007 – AC Bra ASD



CENTROCAMPISTI

Loris Decolombi – 2007 – ACSD Saluzzo

Nicolò Milia – 2007 – ACSD Saluzzo

David Hoxha – 2007 – ASDC Gozzano SSDRL

Alessandro Sicca – 2007 – Vado FC 1913

Alessandro Silvestri – 2007 – ASD Chieri

Andrea Vanegas Bozza – 2007 – ASD Asti



ATTACCANTI

Manuel Ambrosino – 2007 – ASD Chisola Calcio

Lorenzo Costa – 2007 – ASD Chisola Calcio

Filippo Taverna – 2007 – ASD Derthona FBC 1908

Cristian Marmo – 2007 – ASD Chisola Calcio

Matteo Massari – 2007 – ASD Borgaro Nobis 1965

Aleksandar Stojmenoski – 2007 – ASD Asti