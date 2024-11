Calcio. Sestina Golfodianese all'Imperiese, i commenti dei tecnici Vindigni e Sandri

Nella 6ª giornata del campionato di Prima Categoria A, la Golfodianese conquista la prima vittoria casalinga della stagione travolgendo l’Imperiese con un netto 6-0. Una partita a senso unico per i padroni di casa guidati da mister Danilo Vindigni, che fin dai primissimi minuti hanno imposto il proprio ritmo.

Un match che parte in maniera esplosiva. Dopo appena due minuti, Laeraporta in vantaggio la Golfodianese. Da lì in poi, i padroni di casa continuano a spingere. Al 15’, Folco segna il 2-0. La pressione non accenna a diminuire e al 30’ è Greco a siglare il tris. Cinque minuti più tardi, Cabello firma il quarto gol, chiudendo un primo tempo a senso unico con il risultato di 4-0, senza nessun tiro in porta firmato verde-blu.

Nel secondo tempo, il copione non cambia. Al 55’, Bruna porta il risultato sul 5-0. Il gol finale arriva al 75’ con Mrahi, che chiude la partita.

Al termine dell'incontro , mister Danilo Vindigni non nasconde la propria soddisfazione: “Abbiamo iniziato subito con il piede giusto, ci siamo imposti bene. Sono contento per il minutaggio dato a chi ha giocato meno e per alcuni che erano a secco di gol: oggi hanno risposto alla grande. Ora ci aspetta una trasferta incerta contro il Dego, che non sappiamo ancora se si farà, ma ci faremo trovare pronti”.

L’Imperiese, dal canto suo, torna a casa con alcune su cui riflettere. Il tecnico Andrea Sandri: “C’è amarezza. Praticamente non siamo mai scesi in campo, l’approccio iniziale è stato pessimo e alla fine del primo tempo eravamo già sotto di quattro gol. Queste sono lezioni che servono, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare per rifarci la prossima settimana contro il Cengio a casa nostra”.

La Golfodianese continua così la sua striscia positiva, con tre vittorie e due pareggi. L’Imperiese, invece, è chiamata a reagire per evitare di incappare in ulteriori scivoloni e ritrovare la giusta determinazione che ha già dimostrato di poter avere.