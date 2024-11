È tempo di finali per Serie A e Serie B di pallapugno.

Per quanto riguarda la Serie A Banca d'Alba, l'andata della finale ha visto l'affermazione della Cantina Terre del Barolo Albese su Marchisio Nocciole Cortemilia per 11-6. L'appuntamento con il ritorno è fissato per sabato 9 novembre, alle 14, a Cortemilia.

In Serie B, la Castiati Neivese ha piegato Pieve di Teco 11-4 nel primo round dell'atto conclusivo del campionato. Domenica 10 novembre, alle ore 14.30, a Pieve di Teco il retour match.