Savona, problema gol anche contro l'Old Boys. Nicolò Piu: "Sprecate 10 palle nitide, ora ripartiamo" (VIDEO)

Non è certamente uno dei momenti più semplici in casa Savona. La sconfitta casalinga con l'Old Boys Rensen per 1-2 certifica un momento complicato per i biancoblù che, nonostante il cambio di allenatore in settimana, hanno evidenziato ancora alcune criticità da risolvere.

Tra queste quella del gol. Ed è stato l'attaccante Nicolò Piu a metterci la faccia a fine gara dall'Olmo-Ferro, rimarcando il numero di presupposti per trovare la rete e palle gol create ma, al contempo, non sfruttate.

Fare gruppo e ripartire con determinazione per trovare un equilibrio e migliorare è la strada indicata dall'attaccante degli Striscioni, con una consapevolezza: il tempo per sbagliare sta scemando sempre più.