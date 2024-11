Scherma, Leon Pancaldo. Arriva un ottimo bronzo per Matteo Vinai agli Interregionali di Spada

La Sezione Scherma della Polisportiva del Finale A.S.D. torna a casa da Chiavari con un ottimo terzo posto nella categoria allievi ottenuto da Matteo Vinai, nella Prima Prova Interregionale di Spada.

la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, diretta dal Maestro Sergio Nasoni ha partecipato a questa prima prova all’interno del Palazzetto dello Sport il 2 e 3 novembre 2024. Ed è in Categoria Under 14 che Matteo Vinai ha combattuto con determinazione sia nei gironi che nelle dirette fermandosi alla semifinale dove comunque ha dato filo da torcere all’avversario concludendo l’incontro 11-15.

Vinai ha dimostrato ancora una volta le sue capacità. Infatti, già lo scorso anno, a Rapallo, nella seconda prova interregionale Under 14 aveva centrato l’obiettivo salendo sul primo gradino del podio, sia per la categoria ragazzi che per quella superiore degli allievi. E grazie ai risultati ottenuti nella scorsa stagione è stato convocato per rappresentare la Liguria nella specialità della spada al Trofeo Coni 2024 che si è svolto a Catania circa un mese fa, il 4 ottobre.

Per la Leon Pancaldo a Chiavari, nel weekend del 2-3 novembre, è sceso in pedana anche Alessandro Martino, che ha gareggiato nella categoria ragazzi, dovendo però accontentarsi del 26° posto.

La stagione agonistica per la Leon Pancaldo è iniziata il 29 settembre a Genova con la prima prova di qualificazione regionale Assoluti, nella quale la società ha schierato Hoai Nam Gandolfo Sebastiano e Pozzoli Giovanni, alla loro prima esperienza nella categoria Assoluti, Enrico Campanile e Letizia Bragato. Letizia Bragato classificandosi al 10° posto ha ottenuto il pass per la prima prova nazionale Assoluti che si terrà a Bastia Umbra il 01 dicembre.

Per Letizia Bragato obiettivo centrato anche il 20 Ottobre alla prima prova di qualificazione regionali Cadetti e Giovani, dove la buona prova in pedana gli ha permesso di ottenere il pass per la 1^ prova nazionale Cadetti e Giovani che si terrà a Legnano (MI) il prossimo 16 e 17 novembre.

Per la Leon Pancaldo hanno ottenuto l’accesso alla prima prova nazionale Cadetti e Giovani anche Maddalena Ottolia ed Edoardo Marchi.

La stagione è iniziata in modo molto positivo, e siamo certi che sotto la guida del Maestro Sergio Nasoni, la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, otterrà altri ottimi risultati positivi. Insomma, sono ottimi i presupposti per questa stagione 2024-2025 che per ora è solo all’inizio!