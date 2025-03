E' fisiologico che la possibilità di porre un trofeo in bacheca possa catalizzare le attenzioni di un club come il Ceriale, ma dopo la vittoria dei biancoblu contro il Busalla nella semifinale di andata di Coppa, mister Mambrin ha avuto modo di regolare la profondità delle proprie prospettive.

In ottica campionato la volontà è di non fare sconti a nessuno, mentre iniziano a farsi largo anche i primi spunti per il campionato 2025/2026.