Genova: Reggio Emilia vince lo Scudetto di Subbuteo tradizionale, successo di partecipanti da tutta Italia (Foto)

Nel weekend del 9 e 10 novembre 2024, presso lo Stadium Genova Fiumara, si è disputato il Campionato Nazionale a squadre diSubbuteo Tradizionale (Serie A, Serie B e Serie C), un evento inserito nel prestigioso palinsesto degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e patrocinato dal Comune di Genova. La manifestazione è stata promossa dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) ed è stata organizzata grazie all’ausilio del Subbuteo Club Labronico.

Alla competizione hanno partecipato, complessivamente, 51 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 300 persone presenti, che si sono affrontate per determinare la classifica della Serie A e della Serie B, entrambe composta da 12 formazioni ciascuna, e dei tre gironi di Serie C, da 9 squadre.

F.lli Bari Reggio Emilia vince lo Scudetto

Con uno score incredibile di ben 11 vittorie la F.lli Bari Reggio Emilia trionfa nel Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale. La formazione, composta da Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli, Alessandro Montanari e dallo spagnolo Carlos Flores, si è laureata campione al termine di un torneo dominato, di fatto, dalla prima all’ultima giornata. Al termine della competizione retrocedono in Serie B, CCT Roma, US Valponte e Aosta Warriors.

Il Torino 2009 vince la Serie B. Promossi anche il Subbuteo Casale e il Palermo

In Serie B è il Torino 2009, dopo aver vinto 10 incontri sugli 11 previsti, a conquistare la meritata promozione in Serie A per la prossima stagione. La squadra piemontese sale nella serie superiore insieme al Subbuteo Casale, giunto secondo in classifica, e alla formazione del Palermo, che vince la sfida playoff per conquistare l’ultimo pass per la Serie A. Tutte e tre le compagini, per altro, avevano conquistato la promozione dalla Serie C alla Serie B nella scorsa stagione. Retrocedono in Serie C, invece, SC Samb, Old Lions Macerata e SPES Livorno.

Tre promozioni dalla Serie C: Viterbese, Taranto e Verona

Terminata la disputa dei tre gironi di Serie C previsti e la conseguente fase dei playoff, conquistano, infine, la promozione in Serie B la Viterbese, il Taranto e il Verona.

Nella giornata di sabato è intervenuto anche l’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi, che ha portato i saluti dell’Amministrazione e ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della manifestazione: "La nostra città è stata la culla del Subbuteo in Italia e, anche per questa ragione, nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport non poteva mancare l’appuntamento con il calcio in miniatura - afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova - Una disciplina capace di unire generazioni differenti e sono molto contenta di sapere che, proprio all’ombra della Lanterna, stiano nascendo e si stiano formando tantissimi nuovi giovani talenti. Faccio tantissimi complimenti alla squadra F.lli Bari Reggio Emilia che si è aggiudicata il titolo tricolore ma il mio grande plauso è per tutte le formazioni, arrivate da ogni parte d’Italia, che hanno dato vita ad una due giorni intensa e appassionante - continua l’Assessore Bianchi - Ci tengo a ringraziare il presidente della FISCT, Pietro Ielapi, e tutto il suo staff per l’organizzazione di questo importante appuntamento. Facendo squadra, proprio come insegna lo sport, continueremo a dialogare per promuovere questa disciplina dal fascino intramontabile e dal legame davvero indissolubile con la nostra città”.

Il presidente della FISCT, Pietro Ielapi, in occasione dell’intervento dell’Assessore, ha inteso omaggiarla, a nome di tutto il movimento del calcio in miniatura nazionale, con una medaglia di rappresentanza, coniata dalla Federazione, e con il libro “10 interminabili secondi” scritto da Daniele Caroleo. L’intero evento è stato trasmesso in live streaming sull’account TikTok della FISCT (@fisctsubbuteo), raggiungendo 221.743 visualizzazioni complessive. I video delle partite trasmesse in diretta saranno disponibili, dalle prossime ore, sul canale YouTube, denominato YouFISCTSubbuteo e sul gruppo Facebook “FISCT Live” (https://www.facebook.com/groups/fisctlive).

Grande successo per lo spazio espositivo

In occasione del Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale, all’interno dello Stadium Genova - Fiumara è stato anche allestito un grande spazio, a cura dell’associazione “Tour Italia Subbuteo”, dedicato agli espositori, agli artisti del calcio in miniatura, ai campi di prova e agli stadi del Subbuteo, che ha ottenuto un grande successo, con tantissime persone che si sono affacciate e avvicinate ai vari stand. Nel corso della due giorni, Stefano Timossi, Davide Saltarello e Luciano Bonardi, famosi pittori delle miniature del Subbuteo, hanno realizzato tre bellissime opere, dipinte a mano, che sono state consegnate ai capocannonieri del Campionato: Carlos Flores (F.lli Bari Reggio Emilia), per la Serie A, Filippo Mussino (Torino 2009), per la Serie B e Vinicio Scarantino (Viterbese Subbuteo), per la Serie C. Inoltre, c’è stato anche lo spazio per la presentazione di tre libri dedicati al tema del calcio in miniatura: “10 interminabili secondi”, di Daniele Caroleo, “L’esteta del Subbuteo”, di Fabio del Secco e “5 luglio 1994”, di Simone Vernazza.

Le classifiche complete del Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale

SERIE A: F.lli Bari Reggio Emilia 33, Subbuteo Club Sombrero 25, Acs Perugia 20, Lazio Tfc 18, Bologna Tigers Subbuteo 17, Fiamme Azzurre Roma 16, Sc Ligures 15, Subbuteo Club Ascoli 14, Subbuteo Club Labronico 13, Cct Roma 7, U.s. Valponte 1986 5, Aosta Warriors 0.

SERIE B: Torino 2009 31, Subbuteo Casale 29, Palermo 22, Grifo Sombrero 18, Sc Bari 18, Subbuteisti Modena 15, Atletico Pisa 13, Team Campania 12, Catanzaro 10, Spes Livorno 10, Old Lions Macerata 4, Subbuteo Club Samb 1.

SERIE C – GIRONE A: Viterbese Subbuteo 24, Sc Castelfiorentino 21, Trento 16, Granducato Subbuteo 15, Pb Subbuteo Fidenza 13, Sc La Signoria 7, Real Hirohouse 5, Eagles Supporter Subbuteo 4, Cantera Ligures 0.

SERIE C – GIRONE B: Subbuteo Taranto 24, Subbuteoland Sporting Club 19, Pantere Lucca 18, Alba Subbuteo Roma 14, Il Gamma 11, Ligures Academy 9, Rebels Genova 7, Sc Pavia 3, Sc Silvio Piola 0.

SERIE C – GIRONE C: Subbuteo Verona 2016 20, Sc Pescara 20, Ccm Livorno 15, Sc Fonte Nuova 11, Real Sombrero 10, Bulldogs Vicenza 8, Valponzio 7, Torino Oranblack 3, Sc Moai Vitorchiano 2.

Il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale

Disputato per la prima volta nella stagione 2016, il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale è stato fortemente voluto dalla FISCT con l’intento di dare una dimensione organizzata ai tanti appassionati, in Italia, di quello che viene considerato come il gioco tradizionale di questo sport, derivante dai circuiti che prendono spunto dai materiali del Subbuteo originali (cioè quelli utilizzati fino alla proprietà inglese della Waddington Games LTD Company, cioè fino al 1996). Il primo campionato venne giocato in quel di Livorno (che ospitò anche l’edizione successiva) e venne vinto dall’ACS Perugia. Nel 2018 la competizione venne giocata a Roma, per poi essere disputata, dal 2019, a San Benedetto del Tronto. La scorsa edizione, quella del 2023, è stata ospitata dalla città di Pisa e ha visto l’affermazione della compagine della Fiamme Azzurre Roma. Con il successo della F.lli Bari Reggio Emilia in quel di Genova, l’albo d’oro della competizione vede, attualmente, la doppia affermazione del Perugia ed uno scudetto a testa per i Black and Blue Pisa, per i Bologna Tigers, per la Salernitana, per le Fiamme Azzurre Roma e per la sopracitata compagine emiliana.