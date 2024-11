Riccione: ai campionati italiani di judo spiccano gli atleti ventimigliesi dello 'Tsukuri' (Foto)

Piazzamenti importanti ai campionati italiani di judo csen, che si sono svolti nel weekend a Riccione, per i 21 atleti dello ‘Tsukuri Judo Ventimiglia’. Oltre 1.500 gli atleti partecipanti che hanno dato spettacolo a suon di Ippon.

Oro: Simone Catassi che arriva in finale con Mauro Morsia compagno di allenamento e danno spettacolo sbaragliando gli avversari così da fare una grande finale .stessa situazione per Gabriele Catassi e Antonio Mancarella che approdano in finale dopo una grande prova di entrambi ma per pochissimo Gabriele ottiene il gradino più alto del podio

Argento: Martina Orlando, Friuli Gabriele (alla sua prima prova al campionato nazionale), Mauro Morsia, Antonio Mancarella.

Bronzo: Samuele Bracali (che per una mal lettura dell'incontro sfiora la finale che gli avrebbe concesso la cintura nera 1°Dan), Marchetta Pietro, Pierpaolo Camacho, Andrea Scrofani, Wandjom Dylan, Dino Masala, (che in una catagoria numerosa si è imposto a suon di ippon).

Quinto posto per Marchetta Samuele (che nonostante una categoria con più di 35 partecipanti si è imposto benissimo), Paolo Bono, Riccardo Biamonti che sfiora il podio ma a causa di una contrattura lascia spazio all'avversario,

Settimo posto: Andrea Morsia, Sara Orlando, Matteo Chicchiero, Marco Franzè, Marco Chicchiero e Lucio Lacqua.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi grandi e piccoli – dichiara Di Franco, vice coordinatore nazionale del settore judo csen – e, come direttore tecnico so che c’è sempre da migliorare ma quello che mi rende estremamente fiero è che tutti hanno un grande carattere e mettono in pratica i valori del judo a dimostrazione di tutto ciò la grande tenacia e il rispetto che fa di questo gruppo un grande esempio di valori e condivisione. Adesso ci prepariamo per altre due competizioni prima della fine dell’anno, e per la festa di fine anno con i passaggi di grado. E come ricordo sempre: insieme per crescere e progredire”.