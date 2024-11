Calcio, serie D, Matthew Scuffi a capo di una cordata pronta a rilevare l'Imperia

Come anticipato nei giorni scorsi, al termine della partita vinta contro il Chieri si è tenuto un summit societario per delineare il futuro dell'Imperia Calcio.

Più che un summit, come sottolineato dal presidente Fabrizio Gramondo, "è stata una sorta di incontro preliminare" dove, per intercessione dell'attuale direttore generale Matthew Scuffi, si è fatto avanti un gruppo interessato a rilevare la totalità delle quote della società nerazzurra.

L'attuale triade si è data disponibile per vendere e iniziare la trafila di trattative, che dovrebbe cominciare nei prossimi giorni con i primi scambi di mail per delineare il tutto.

Chi saranno i nuovi proprietari della società? Non è ancora dato saperlo, sull'identikit per ora vige la massima riservatezza. Rispetto ea quanto dichiarato a La Voce due settimana fa da Gramondo nell'intervista in cui dava l'ultimatum a Butti, Scuffi non si sarebbe tirato indietro dall'acquisizione di alcune quote, ma pare si stesse preparando a un rilancio totale per andare a rilevare il 100% dell'Imperia.

Almeno, queste sono le intenzioni del nuovo gruppo con Scuffi a fungere da rappresentante. E dei tre massimi dirigenti, cosa ne sarà? Da parte dei nuovi entranti ci sarebbe un'apertura nei confronti di Gramondo e Fabio Ramoino a restare con delle quote di minoranza, mentre Daniele Ciccione, per altri motivi, dovrebbe completamente uscire dal futuro asset dirigenziale. L'obiettivo del gruppo in capo a Matthew Scuffi vorrebbe chiudere il tutto entro la fine dell'anno solare 2024.