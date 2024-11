Calcio. Eccellenza e Promozione: 90.000 euro in palio con i premi di valorizzazione under

Il Comitato Regionale Liguria ha annunciato l'istituzione di un nuovo progetto volto a premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione che, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, si distingueranno per l'incentivazione dell'impiego di giovani calciatori all'interno delle proprie formazioni. L'iniziativa, che si concentra sull’utilizzo di calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi, vuole promuovere la valorizzazione dei talenti emergenti, in linea con le direttive della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

Obiettivo: Valorizzare i Giovani Talenti

Il progetto si propone di premiare le Società che, nelle gare ufficiali della "regular season" dei Campionati di Eccellenza e Promozione, utilizzeranno il maggior numero di giovani calciatori, al di là degli obblighi imposti dal Comitato Regionale Liguria. Questi obblighi, infatti, prevedono l'inserimento obbligatorio di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 2005 in ogni gara.

Le Società che si distingueranno in questo ambito, in base all’utilizzo dei "giovani" rispetto agli altri club nei rispettivi gironi, saranno premiate con contributi economici. L’importo complessivo dei premi, pari a 46.111,11 euro, è stato raddoppiato grazie alla decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, che ha stanziato ulteriori 45.000 euro per sostenere il progetto.

Premi per le Migliori Classificate

I premi sono suddivisi per i vari gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione e saranno assegnati alle prime cinque Società di ciascun girone. I premi saranno i seguenti:

Campionato di Eccellenza:

1ª classificata: € 11.000

2ª classificata: € 8.500

3ª classificata: € 6.000

4ª classificata: € 3.000

5ª classificata: € 1.500

Campionato di Promozione Girone “A”:

1ª classificata: € 11.000

2ª classificata: € 8.500

3ª classificata: € 6.000

4ª classificata: € 3.000

5ª classificata: € 1.500

Campionato di Promozione Girone “B”:

1ª classificata: € 11.000

2ª classificata: € 8.500

3ª classificata: € 6.000

4ª classificata: € 3.000

5ª classificata: € 1.500



REGOLAMENTO 1. CRITERI E MODALITA’ DELLA CLASSIFICA DI MERITO

A. Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese eventuali gare di spareggio, gare di play-off e play-out. Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il Campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest’ultima saranno annullati.

B. In classifica saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nella premessa del presente progetto, a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara – fatta salva l’ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per l’intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero –, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

C. Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano stati espulsi dall’Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.



2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

• 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio della stessa;

• 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

• 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del secondo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

• 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;

• 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero dei due tempi. Qualora le gare dovessero essere interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione di sanzioni disciplinari, per i relativi conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero ovvero la prosecuzione dei minuti non giocati, secondo quanto disposto all’art. 33, comma 4, del Regolamento della L.N.D.



3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che, in aggiunta al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11, svolgono l'attività di Settore Giovanile nella stagione sportiva 2024/2025, contestualmente nelle Categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 maschili di calcio a 11 indipendentemente se Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici, nazionali e stranieri.



4. ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA E PENALIZZAZIONI

Non avranno diritto al premio:

a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2024/2025 di competenza, ovvero si ritireranno o saranno escluse nel corso del Campionato;

b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2024/2025 retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione (ossia non disputando il play out), e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2024/2025 retrocederanno direttamente al Campionato di Prima Categoria (ossia non disputando il play out);

c) le Società che rinunciano, o ne siano escluse per qualsiasi ragione, alla partecipazione al Campionato di Eccellenza o di Promozione di propria competenza per la Stagione Sportiva 2025/2026; d) le Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo. Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in classifica che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.

Saranno, altresì, sottoposte a penalizzazioni:

1) le Società che rinunceranno per qualsiasi ragione a disputare gare ufficiali o a proseguire nella disputa delle stesse laddove siano già in svolgimento, dei Campionati di competenza Eccellenza, Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11: punti -6 di penalizzazione;

2) le Società che si renderanno responsabili di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori: punti -1 di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata con decisione degli Organi di Giustizia Sportiva.



5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse nel corso della Stagione Sportiva 2025/2026 a condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza della stagione stessa ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato della Stagione Sportiva 2025/2026 ed inserite nel relativo organico. Nel caso in cui la Società avente diritto al premio abbia effettuato una scissione, ratificata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2025/2026, il suddetto premio verrà corrisposto alla Società che proseguirà nell’attività di calcio a 11 maschile con la quale è stato acquisito il predetto premio. In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all’intero Campionato (andata e ritorno della “regular season”), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Liguria al termine della stagione sportiva 2024/2025. Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera. Il Comitato Regionale Liguria effettuerà il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati e provvederà a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.