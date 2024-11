Calcio, Prima Categoria B. La Vecchiaudace si sblocca! Contro la Spotornese il primo sorriso dei biancoblu

SPOTORNESE - VECCHIAUDACE 0-2 (Poggioli 77', Putzolu 89')

50' FINISCE QUA!

48' subito ammonito Rizqaoui

47' esce Poggioli ed entra Rizqaoui

45' dentro Delfino per Boemi. Cinque di recupero

44' RADDOPPIA LA VECCHIAUDACE CON PUTZOLU! Conclusione bassa ad anticipare l'uscita di Filippi appena fuori dall'area, in seguito viene subito espulso proprio il portiere di casa

41' ammonito Chessa

32' PASSA LA VECCHIAUDACE! Sfera che in area finisce a Poggioli che riesce a insaccare, immobile Filippi sulla conclusione bassa

31' cambia ancora Messina, lascia il campo Riva per il giovane Putzolu. Due novità nella Spotornese: dentro Canevari e Grigioni per Patitucci e La Piana

29' fuori Di Franco e dentro Garbarino negli ospiti

25' attenzione, si getta a terra l'arbitro Carrea, crampi per il direttore di gara. Nulla di grave fortunatamente, subito in piedi il fischietto genovese

24' Zhuzhi sbaglia, nonostante l'essere libero mette in corner, non lo sfrutta poi la Vecchiaudace. Poco dopo, altro tiro, stavolta di Friscione, risponde ancora Filippi, decisamente meglio gli ospiti in questi frangenti

23' Chinò! Respinge con i piedi Filippi

13' Chessa al posto di Realini è il primo cambio della gara

10' gamba alta di Bottari su Bianco, altro cartellino

9' Di Franco al tiro, deviazione e corner poi non sfruttato dagli ospiti

6' una punizione sull'esterno non sfruttata da parte della Spotornese, raccoglie poi Rivera. Qualche protesta invece per un contatto con Barabino precedente non fischiato

16:06 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

49' reti bianche nella prima frazione

48' palla stupenda di Patitucci verso Realini che arriva da dietro, palla a rientrare ma per il direttore di gara è offside. L'esterno era partito ampiamente dietro la linea difensiva

45' tre di recupero. Ci prova Chinò da fuori, ma la conclusione è ancora fuori dallo specchio

44' Bianco scodella per La Piana, l'esterno si invola ancora una volta, ma stavolta va al tiro, tentativo facile per Rivera

41' il primo ammonito della gara è Di Franco, in ritardo su Zhuzhi

40' un paio di conclusioni in pochi secondi in favore degli ospiti. Prima Barabino e poi Riva, tentativi non puliti e pericolosi per la porta difesa da Filippi

35' ci prova Pozzati dal limite, deviazione e sfera in corner

32' espulso il "guardalinee" della Vecchiaudace, qualche parola di troppo evidentemente dopo un fallo fischiato contro avvenuto su quella fascia

28' ancora La Piana pericoloso sull'esterno, Moretti interviene a vuota e spalanca la strada all'esterno, palla tagliata sulla quale nessun giocatore di casa ci mette il piede. Iniziano a spingere i Drunkerz, sempre presenti i tifosi della Spotornese

27' Di Franco in area si libera facilmente del difensore, Filippi a valanga ad evitare una conclusione potente

23' gioco fermo per soccorrere Oddera, rimasto giu dopo un contrasto non fischiato, bel gesto di Poggioli che nonostante la ripartenza mette fuori palla

20' punizione sull'esterno per la Spotornese, fermato fallosamente Rognoni

15' un'altra buona trama della Spotornese, La Piana ancora sulla sinistra mette in mezzo, pallone basso che Oddera non riesce a insaccare, si riparte con una rimessa dal fondo

13' punizione da buona posizione per la Vecchiaudace conquista da Chinò. Pozzati alla battuta, palla dritta tra le mani di Filippi

10' ci prova anche Oddera ora dal limite, tentativo che non trova lo specchio. Buon avvio della Spotornese, impostata con un 4-2-3-1

5' recupero palla della Spotornese che riparte, Realini scarica per La Piana che va al cross dalla sinistra, sul secondo palo il tentativo in rovesciata di Rognoni che trova un'attento Rivera che alza sopra la traversa, corner per i locali

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Boemi, Basso, La Piana, Carrera, Rognoni, Patitucci, Realini, Bianco, Oddera

A disposizione: Delfino, Ranne, Chessa, Canevari, Gavarone, Peuto, Mara, Grigioni, Aliu

Allenatore: Peluffo (Ferraro squalificato)

VECCHIAUDACE: Rivera, Moretti, Barabino, Stefanzl, Friscione, Pozzati, Bottari, Chino, Riva, Poggioli, Di Franco

A disposizione: Carta, Muratore, Montarsolo, Garbarino, Mosca, Albanese, Rizqaoui, Putzolu

Allenatore: Messina

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)