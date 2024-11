Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure, con la Genova Calcio serve un segnale. Gare esterne per Celle Varazze e Loano

Il massimo campionato regionale è arrivato a metà del girone di andata e mediamente non è stata una prima parte favorevole ai team della nostra provincia.

Se il Rivasamba viaggia alla corretta velocità di crociera, rispetto alle aspettative estive, Celle Varazze e Pietra Ligure non possono attardarsi ulteriormente dalla vetta della classifica.

La formazione di Matteo Cocco avrà contro la Genova Calcio (terza forza del torneo) la possibilità di archiviare in fretta la brutta prestazione contro la Voltrese. Il motore biancoceleste viaggia infatti ancora a regimi bassi con appena sette reti realizzate in dieci incontri.

A pari punti c'è il Celle, seppur il 4-0 di sette giorni fa al Golfo Paradiso ponga i biancoblu in una condizione emotiva praticamente opposta. Un avversario come il Baiardo può rappresentare una bella cartina tornasole sullo stato di forma della squadra di Pisano.

Domenica in trasferta infine per la San Francesco Loano, emersa dalla zona playout dopo la vittoria proprio sui neroverdi di Amirante: contro la Voltrese la missione è continuare a raccogliere punti.