Calcio, Promozione. CERIALE SEI IMMENSO! Millesimo battuto di misura dopo piu di un'ora in dieci

CERIALE - MILLESIMO 1-0 (Genduso 69')

FINISCE QUA!

53' mischia dalla bandierina, un paio di cartellini estratti dopo un fallo di un giocatore ospite

52' si allunga il recupero

52' respira il Ceriale, fallo di Cigliutti poco dopo la lunetta di centrocampo

51' su un corner sale pure Conde che riesce a colpire, palla sul fondo

50' gioco fermo per crampi di Secco

46' due cambi per Macchia: Bove e Enzi per Gadau e Ndiaye

45' Pescio commette fallo su Delgado, punizione per gli ospiti da posizione laterale non sfruttata poi. Sette minuti di recupero

43' la palla del pareggio sui piedi di Salvatico che non riesce a dar potenza da pochi passi dopo l'assist dalla sinistra, fa sua la sfera Vinci

41' giallo per Salvatico

40' Gualberti - Melegazzi nel Ceriale

36' cambi nel Millesimo Salvatico - Vittori A, Cigliutti - Brignone

34' punizione per il Millesimo da ottima posizione. Villar la spedisce altissima

31' punizione di Sata dall'altezza della panchina ospite, in mezzo arriva con il piattone Facello, sfera a lato

27' fuori Molina ed entra Pescio

25' Vittori - Piana nel Millesimo

24' STA SUCCEDENDO DI TUTTO, VIGNOLA SBAGLIA IL RIGORE POI GENDUSO TRASFORMA MA CI SONO DELLE PROTESTE DEL MILLESIMO PER UN FUORIGIOCO/TOCCO DEL PORTIERE. Gol poi convalidato dopo un consulto con entrambi gli assistenti da parte di Tameo che ha anche ammonito un componente della panchina ospite entrato in campo

22' RIGORE CERIALE! MOLINA STESO DA FACELLO SU UN LANCIO DI VINCI, TAMEO INDICA IL DISCHETTO

20' ammonito per perdita di tempo Vinci, giallo un po' surreale questo

18' nuovamente un contrasto duro, rimane a terra Kacellari, necessario l'intervento della panchina

17' che pallone di Facello ancora per Sata che stavolta prova il pallonetto davanti a Vince, pallone alto ma un'altra grossa occasione

15' non si sta sentendo questa grande differenza dell'uomo in piu in favore dei giallorossi, Ceriale che dimostra ancora una volta di avere personalità

14' grande palla di Villar per l'inserimento di Sata che davanti a Vinci non riesce a dar potenza, blocca il portiere

7' intervento duro di Kacellari su Ndiaye, altro giallo ed ennesima discussione tra le due squadre

5' rientra in campo Andreetto e subito commette fallo, intervento in ritardo su Villar e ammonizione. Proteste di Mambrin all'inidirizzo di Tameo per non aver fatto rientrare prima in campo il giocatore biancoblu

2' subito un contatto tra Conde e Andreetto, il portiere prende la palla ma poi colpisce il difensore di casa, gioco fermo e subito proteste

16:05 ripartiti

SECONDO TEMPO

49' termina 0-0 la prima frazione

48' ammonito Mambrin, ma nuovamente attimi di nervosismo dopo un doppio contatto

46' Melegazzi prova il gran gol, conclusione a giro potente sul secondo palo dalla sinistra che non trova la porta

45' quattro di recupero

44' recupero palla e tiro subito dopo di Vittori, conclusione alta

39' giallo a Vignola

38' spreca tutto Delgado, servizio sbagliato e Vinci raccoglie facile

37' incursione di Di Mattia per vie centrali, una volta in area, sembra perderla il difensore che riesce a scaricare per Delgado che manda alto sopra la traversa

33' ESPULSO BELUFFI! DURANTE UN CORNER, COLPO PROIBITO DELL'ATTACCANTE SUL VOLTO DI BRIGNONE CHE RIMANE GIU, GIOCO FERMATO SOLO QUALCHE SECONDO DOPO. Piccolo parapiglia con un giallo all'indirizzo di Macchia, in seguito Tameo manda sotto la doccia il numero nove

30' tante interruzioni in questa prima mezz'ora di gara, sfida comunque piacevole con occasioni da entrambe le parti

25' un paio di leggerezze in fase d'impostazione per il Ceriale negli ultimi minuti, può salire in cattedra il Millesimo

23' scappa sulla sinistra Delgado, una volta in area il tiro, respinge Vinci, palla ancora in area, Sata non riesce a insaccare, allontana poi il Ceriale

19' si conquista un corner il Millesimo con Vittori, lo stesso Vittori poi chiude la situazione dalla bandierina con un tiro alto da fuori

17' Ndiaye in ritardo su Melegazzi, primo giallo e punizione biancoblu all'altezza della bandierina. Cross di Vignola, prova la sponda Molina, palla tra le braccia del portiere

14' occasionissima Ceriale! Beluffi scappa sulla destra, Facello non riesce a frenarlo, poi il tiro basso che Conde respinge e in seguito raccoglie

12' rimane giu Sata dopo un contatto con Melegazzi, massaggiatore in campo

11' al tiro anche Beluffi, Conde blocca

10' sbaglia in impostazione Molina, recupera Sata, poi palla a Villar che prova dal limite, blocca a terra Vinci

1' subito un corner per i padroni di casa, svetta Andreetto, palla sopra la traversa

15:03 via!

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Vinci, Giudice, Cenisio, Genduso, Vignola, E. Andreetto, Molina, Kacellari, G. Beluffi, Secco, Melegazzi

A disposizione: Mondino, L. Andreetto, Prudente, Gagliano, Gualberti, Pescio, L. Beluffi, Soria, Bonifazio

Allenatore: Mambrin

MILLESIMO: Conde, Facello, Brignone, Di Mattia, Ndiaye, A. Vittori, Gadau, Piana, Delgado, Villar, Sata

A disposizione: Casanova, Berardinucci, Cigliutti, Bove, Stafa, Enzi, Y. Vittori, Salvatico, Benzo

Allenatore: Macchia

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistenti: Mauro Vigne (Chiavari) - Lorenzo Massa (Chiavari)