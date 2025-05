Calcio, Promozione. Il Pontelungo lascia i playoff da invitto, non basta la rete di Trucchi per eliminare la Sestrese

“Comunque vada si è fatta la storia” – queste le parole di Fabio Zanardini alla vigilia della semifinale playoff del campionato di Promozione, il Pontelungo non perde in casa della Sestrese Bor., ma viene comunque eliminato al termine dei supplementari visto il peggio piazzamento al termine della regular season.

Finisce 1 a 1 in casa dei verdestellati, una prova giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Vantaggio genovese al 31° con Curabba che di testa sul cross di Scarfò insacca il vantaggio. Ad inizio ripresa arriva il pareggio granata: azione rapida con Ardissone che mette in mezzo per Trucchi che a porta sguarnita insacca. Prima della fine le due squadre restano in 10, doppio giallo sia per Marquez che Balestrino e parità numerica confermata. I padroni di casa si vedono annullare un goal per fuorigioco, mentre gli ingauni non riescono a trovare la rete che varrebbe il passaggio del turno.

Come già detto, un’importante pagina di storia è stata scritta, la crescita continua e nella prossima stagione il Pontelungo è pronto a recitare ancora un ruolo da protagonista.



SESTRESE - PONTELUNGO 1-1

Marcatori: 31’ Curabba, 48’ Trucchi



Sestrese: Lo Bianco, Scarfò (108’ Sarno), Galluccio (65’ Agostini), Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Scalzi (109’ Lanza), Bazzurro, Balestrino, Curabba, Di Molfetta (65’ Piroli, 106’ Bruzzone).

Allenatore: Valmati



Pontelungo: Breeuwer, Bolia (67’ Calcagno), Corciulo (86’ Ferrari), Roascio, Calandrino (46’ Trucchi), Farinazzo, Delfino, Asteggiante, Ardissone, Marquez, Chariq.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Ludovico Grandi di Novi Ligure