Calcio, Vado. Tuoni e saette da parte di capitan Capra: "Qui è una bomba a orologeria, sono pronto a rimettere il mio contratto" (VIDEO)

Quando un giocatore come Edoardo Capra, abituato ad avere sempre il sorriso sulle labbra, si prende qualche minuto per dedicarsi a tracciare il bilancio di un'intera stagione l'attenzione si fa alta.

E non sono parole banali quelle del capitano rossoblu, pronto ad accusare in maniera diretta la condotta societaria degli ultimi mesi, in modo particolare la direzione sportiva.

Parole forti, fortissime, ma altrettanto ponderate, verso i piani alti del club rossoblu.

La rivoluzione è pronta a iniziare con mister Roselli in arrivo, ma dai corridoi del Chittolina filtra voce che il restyling sarà ben più profondo.