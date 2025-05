Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto sancisce il divorzio con Capra: "Edo ha ragione, ognuno andrà avanti per la propria strada"

Sono parole estremamente ponderate e prive di risentimento quelle del presidente Franco Tarabotto dopo le pesanti dichiarazioni di capitan Capra.

Il massimo dirigente rossoblu ha replicato al proprio attaccante, sancendo di fatto la rottura tra le parti.

"Deluso dalle dichiarazioni di Edo? Assolutamente no, ha detto tutto quello che pensavo io.

Su certi passaggi ovviamente non sono d’accordo, ma non mi sembra il caso di polemizzare.

Ribadisco, ha ragione lui, ora resetteremo completamente tutto. Nessuno a Vado avrà il posto garantito, né tra i giocatori né nello staff.

Avrò un incontro con l’allenatore Roselli e mi prenderò tutte le mie responsabilità sullo staff che vorrà portare a Vado e sui giocatori che intende riconfermare. Decide lui.

Domenica prossima dopo la partita contro la Novaromentin darò i nomi di chi rimarrà e chi no.

Il contratto di Capra? Apprezzo il fatto che abbia deciso di rimetterlo alla società.

Credo sia giusto concludere un’avventura che avevamo cominciato, anche se non nel migliore dei modi.

Lo capisco, se non si trova più bene nel Vado ci saluteremo da amici. Termina un'avventura e ne inizierà un'altra, ognuno è legittimamente libero di compiere le proprie scelte".