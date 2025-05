Calcio, Spotornese. Metalla riprende lo Sciarbo & Cogo, l'anda playout termina 1-1

Resta tutto aperto nella battaglia playout tra lo Sciarbo & Cogo e la Spotornese, ma il pareggio ottenuto al Gambino dalla squadra di mister Gerundo rappresenta il miglior viatico per la gara di ritorno.

Ai biancocelesti basterà infatti non perdere nei 90 minuti per garantirsi ancora una stagione in Prima Categoria.

Le firme sul match sono state poste da M. Arcidiano al 49' a cui ha risposto Elvis Metalla a poco meno di dieci minuti dalla fine.

SCIARBO & COGO - SPOTORNESE 1-1

Marcatori: 49’ Arcidiacono M., 82’ Metalla.



Sciarbo & Cogo: Adamoli, Sciandra, Mancioli, Caroglio, Arcidiacono M. (53’ Abdelfattah), Mukaj B., Mukaj M, Vallarino (65’ Calcagno Simone), Perrone (88’ Pettorossi, Pizzolato, Arcidiacono A.

Allenatore: Puggia.

Spotornese: Valenti, Zhuzhi, Gavarone, Cirillo, Patitucci, Buffo, La Piana (89’ Basso), Canevari (52’ Chessa), Mara (72’ Oddera), Metalla, Rognoni (85’ Grigioni).

Allenatore: Gerundo