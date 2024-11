Calcio, Savona. I biancoblu tengono il ritmo battendo 3-1 il Q&V, Cola. "In fase offensiva possiamo crescere ancora, battuta una squadra insidiosa"

La partita contro il Quiliano & Valleggia, per qualità e caratteristiche dell'avversario, poteva rappresentare un'ottima cartina tornasole sullo stato di forma del Savona.

La vittoria sulla squadra di Molinaro ha infatti pienamente convinto mister Cola, seppur ci siano ancora parecchi margini prima di portare i biancoblu a pieno regime.

"In fase di non possesso abbiamo fatto davvero bene, mentre potevamo gestire meglio alcune situazioni con la palla tra i piedi. Tre gol e quattro legni colpiti testimoniano comunque la bontà della nostra prestazione.

Forse ci siamo abbassati un po' troppo a inizio ripresa, avendo pochi margini di errore la squadra può risentire di un certo condizionamento, ma scacciate le paure i ragazzi hanno ripreso a macinare.

Gli arrivi di mercato facilitati dalla comune esperienza al Celle Varazze? Tecnicamente e tattcamente sicuramente conoscono lo spartito, ma in primis gli abbiamo scelti per le loro caratteristiche morali. Ulteriori innesti? Li auspico, non tanto per basso valore dei nostri interpreti, ma per integrare la rosa con i dovuti cambi dopo il cambio di modulo".