Calcio, Mallare. Si separano le strade con il ds Bossolasco: "Qui ho imparato tanto. Il mio futuro? Deciderò tra qualche giorno"

Non sarà Alex Bossolasco a curare la direzione sportiva del Mallare nel prossimo campionato.

Il giovane dirigente valbormidese lo ha infatti annunciato nelle scorse ore:

"Dispiace per come si sia conclusa la stagione. E' una decisione personale figlia di diverse motivazioni.

Ora valuterò se continuare in altre società o di prendermi una pausa. Qualche proposta da altri club è arrivata, la pondererò e nei prossimi giorni deciderò al riguardo.

Auguro alla società, staff e giocatori il miglior proseguimento possibile a partire da subito. Questo è solo un arrivederci e non un addio, magari in futuro le strade col Mallare si incroceranno nuovamente visto che è comunque la squadra del paese dove sono cresciuto e risiedo.

A loro va il ringraziamento per avermi concesso questa opportunità, in un ruolo importante e che ho iniziato a conoscere in maniera più approfondita anche grazie al contributo di Mario Rolando".