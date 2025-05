Calcio, Prima Categoria. La precisazione del CR Liguria su playoff e playout

E' arrivata da parte del Comitato Regionale Ligure una precisazione importante sullo svolgimento delle gare post regular season relative al campionato di Prima Categoria.

Il giorno di disputa delle partite rimarrà infatti il medesimo rispetto a quello indicato in fase di iscrizione per le società che ospiteranno gli incontri:

"A precisazione di quanto pubblicato sui precedenti C.U. - ha spiegato il CR - inerenti alle gare di play off e play out di Prima Categoria, si precisa che le gare verranno programmate nel giorno di gioco indicato in fase d’iscrizione dalla squadra che giocherà il turno in casa".