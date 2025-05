Calcio. La Genova Calcio apre il valzer dei dirigenti, Andrea Catania assume la carica di direttore sportivo

Il comunicato:

Lโ€™๐€๐’๐ƒ ๐†๐„๐๐Ž๐•๐€ ๐‚๐€๐‹๐‚๐ˆ๐Ž, archiviato il campionato 24-25 che ha portato in dote una salvezza diretta e il trionfo in Coppa Italia, parte con la ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฒ, che la vedrร ai nastri di partenza del massimo campionato regionale per il tredicesimo campionato consecutivo.

La societร รจ lieta di annunciare di aver affidato la carica di ๐——๐—œ๐—ฅ๐—˜๐—ง๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐—ฆ๐—ฃ๐—ข๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—ข alla figura di ๐—”๐—ก๐——๐—ฅ๐—˜๐—” ๐—–๐—”๐—ง๐—”๐—ก๐—œ๐—”.ย

Catania, entrato a far parte della societร biancorossa nel maggio 2024, ha svolto con serietร e professionalitร il ruolo di Club Manager nella stagione appena conclusa, e in passato ha ricoperto il ruolo di D.S. nella Sestrese dal 2018 al 2024 in Eccellenza e Promozione.

Al D.S. Catania - che avrร l'incarico della direzione sportiva della Prima Squadra e Juniores - il "benvenuto" nel nuovo ruolo da tutta la societร , con lโ€™augurio che possa โ€“ insieme a tutte le componenti societarie โ€“ contribuire al raggiungimento degli obiettivi che verranno prefissati.

๐™„๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™š๐™ก ๐˜ฟ.๐™Ž. ๐˜ผ๐™ฃ๐™™๐™ง๐™š๐™– ๐˜พ๐™–๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–

"๐ฟ'๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘’' ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ, ๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’. ๐ด๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘œ, ๐‘ ๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ, ๐‘–๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ, ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘”๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘œ๐‘ ๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ž. ๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘– ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘–๐‘Ž. ๐‘ƒ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘œ ๐‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘’. ๐‘†๐‘–๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘”๐‘ข๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘š๐‘–๐‘œ ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž', ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’, ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐˜ญ'๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ข, ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘œ".

ย