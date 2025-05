Calcio. L'Albissole ufficializza il divorzio con Sarpero: "Ha svolto un ottimo lavoro nell'arco degli ultimi tre anni"

La nota del club:

"La Società Albissole 1909 comunica di aver concluso il rapporto sportivo con mister Carlo Gino Sarpero al termine della stagione in corso .

La Società ringrazia Mr.Sarpero per l'ottimo lavoro svolto in questi tre anni alla guida della Prima Squadra concluso con la Vittoria del Campionato di Prima Categoria e la sesta posizione in classifica nel campionato di Promozione appena disputato.

La Società augura a Mister Sarpero le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera calcistica!