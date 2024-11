Ufficializzata la nuova Giunta Regionale: Simona Ferro confermata assessore allo sport, Ripamonti l'unico rappresentante savonese

E’ stata ufficializzata, oggi pomeriggio a Genova la Giunta che condurrà la Regione insieme al Presidente Marco Bucci.

Alessandro Piana (Lega) vicepresidente e assessore ad Agricoltura e Allevamento

Marco Scajola (Forza Italia) a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Demanio

Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) a Turismo, Marketing Territoriali, Agenzia In Liguria

Simona Ferro (Fratelli d’Italia) a Cultura, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Pari Opportunità, Infanzia, Animali d’Affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili

Giacomo Giampedrone (Vince Liguria) a Difesa del Suolo, Protezione Civile, Edilizia Ospedaliera, Ambiente e Tutela del Territorio

Paolo Ripamonti (Lega) a Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazioni, Vertenze Aziendali, Programmi Comunitari, Organizzazione e Personale Regionale

Massimo Nicolò alla Sanità. Insieme a lui collaboreranno: Enrico Castanini (attuale Amministratore Unico di Liguria Digitale), Angelo Gratarola (ex assessore regionale alla Sanità), Luciano Grasso (con un passato da Direttore Generale), Santiago Vacca (per il lavoro amministrativo) e una squadra di medici scelta insieme a Matteo Bassetti che andranno a comporre il 'Consiglio Superiore di Sanità della Liguria'.

I conti sono presto fatti: quattro assessori su sette (Scajola, Piana, Giampedrone e Ferro) sono gli stessi dell’amministrazione precedente. Di fatto, è quasi un Toti-bis.



I leghista Paolo Ripamonti sarà l'assessore che rappresenterà il territorio savonese in seno alla Giunta regionale guidata dal presidente Marco Bucci.

Alla fine, in un tourbillon di ipotesi che hanno visto in lizza più nomi tra i consiglieri eletti e anche di qualcuno rimasto fuori nella circoscrizione savonese, a spuntarla, rappresentando un territorio che nella scorsa legislatura non aveva alcun membro da esso proveniente all'interno della squadra di governo, è stato l'ex assessore del Comune di Savona e senatore della Repubblica tra le altre.