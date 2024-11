Corsa campestre a Celle Ligure, tutti i risultati della giornata riservata ad alunne ed alunni delle scuole

Si è svolta nei giorni scorsi presso il Centro Sportivo Olmo/Ferro una giornata dedicata alla corsa campestre, grazie all’organizzazione del Comune di Celle Ligure e del Centro Atletica Celle Ligure e riservata ad alunne ed alunni delle scuole locali.

Prologo per i giovanissimi delle 5e elementari e “piatto forte” della proposta con le categorie ragazzi/e (prime medie) e cadetti/e (seconde e terze medie).

Ragazze:

Poco margine per le avversarie, con una Giulia Casarino molto determinata sin dall’avvio ed in grado di concretizzare via via un margine considerevole rispetto alle avversarie.

Argento e bronzo decisi allo sprint, con Priscilla Puppo ad imporsi su Diana Samardzic (che ha superato in extremis Laylah Ruggiero).

Casarino Giulia 4.17

Priscilla Puppo 4.48

Samardzic Diana 4.49

Ruggiero Laylah 4.51

Pramvino Giada 4.55

Curcio Aurora 5.10

Ragazzi:

In questa gara a farla da padrone è stato Loris Frigerio, con una gara d’attacco e una grinta determinante per resistere al ritorno di Leonardo D’Onofrio classificatosi in seconda posizione.

Pietro Da Costa ha prevalso nello sprint per il 3° posto superando Andrea Cusimano.

Frigerio Loris 4.18

D’Onofrio Leonardo 4.26

Da Costa Pietro 4.29

Cusimano Andrea 4.30

Cassettai Gioele 4.33

D’Auria Pietro 4.35

Cadette:

Gara decisamente combattuta tra le due giovani promesse del Centro Atletica Celle Ligure. All’arrivo l’ha spuntata l’arcigna Giorgia Zunino sulla comunque determinata Greta Cordo.

Anita Giusto si è piazzata in terza posizione, prevalendo su Angela Kekul.

Zunino Giulia 5.48

Greta Corso 5.49

Anita Giusto 6.17

Kekul Angela 6.22

Arecco Eldana 6.35

Manzi Angelica 6.44

Cadetti:

In questa prova, ad un sostanziale equilibrio nella parte iniziale ha fatto seguito la progressione costante del vincitore Pietro Ghigliazza, impostosi per pochi metri su Lorenzo Agostini, con Giacomo Veirana più attardato per conquistare un comunque positivo bronzo.

Ghigliazza Pietro 6.16

Agostini Lorenzo 6.19

Veirana Giacomo 6.29

Garbarino Martin 6.36

Mangosio Mattia 6.37

Russo Stefano 6.58