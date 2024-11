Calcio, Albenga. Ultimatum dalla cordata romana: "O subentriamo oggi o abbandoniamo le trattative"

Potrebbe subire una rapida evoluzione già nel corso del pomeriggio la situazione societaria dell'Albenga.

La cordata romana di cui si è parlato nelle ultime settimane ha di fatto posto un ultimatum al club del presidente Candela.

A confermarlo è Jonathan Tranquilli, procuratore sportivo e rappresentante del pool di imprenditori interessati al club ingauno.

"Abbiamo presentato due offerte, la prima di subentro alla gestione del club accollandoci i debiti, la seconda proponendo ulteriori duecentomila euro. Stiamo attendendo una risposta che dovrà arrivare come termine massimo entro la giornata odierna.

Rappresento un gruppo di imprenditori di Roma - spiega Tranquilli - ma dopo un mese di trattative il tempo sta per scadere.

Un nostro gruppo di giocatori ad Alassio già pronto per allenarsi? E' così, parliamo di sei/otto elementi. Chiediamo che già da oggi possano essere integrati al Riva nei ranghi della Prima Squadra. Gli inserimenti a stretto giro di posta salirebbero a quindici, per garantire alla squadra un livello accettabile per poter concorrere alla permanenza nella categoria".